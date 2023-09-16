На ринку праці понад 100 000 вакансій. На якій роботі платять найбільше

У серпні 2023 український ринок праці встановив рекорд із кількості вакансій. Наразі на сайтах з пошуку роботи 102 478 пропозицій. Для порівняння після 24 лютого це число становило лише 6 000.

Styler з посиланням на пресслужбу Work.ua розповідає, на яких позиціях найбільше платять.

Де роботи найбільше

Кількість пропозицій про роботу щомісячно росте в таких областях:

Харківська - 3 732

Одеська - 6 927

Львівська - 9 705

Дніпровська - 9 831

Київська - 33 283

У найближчому майбутньому до цієї п'ятірки можуть додатися Хмельницька (+12%, 2 555 вакансій), Рівненська (+16%, 2 163), Житомирська (+27%, 2 054) і Чернігівська області (+29%, 1 237).

Які вакансії на піку популярності

Не дивно, що восени найбільше шукають вчителів, тому в цій категорії відбувся приріст вакансій на 37%.

Також збільшилася кількість пропозицій роботи в категоріях "Культура, музика, шоу-бізнес", "Готельно-ресторанний бізнес, туризм", "Сфера обслуговування" та "Управління персоналом, HR".

Найменший попит спостерігається наразі в роздрібній торгівлі, логістиці, архітектурі та будівництві.

Цікаве спостереження: зросла частка вакансій для людей з інвалідністю (+17%), студентів (+18%), ветеранів (+26%) і пенсіонерів (+27%). Також роботодавці частіше готові працювати з кандидатами без досвіду.

Як змінилися заробітні плати

Найбільше зростання зарплат у категоріях:

з 32 500 до 35 000 гривень - "Топменеджмент, керівництво вищої ланки"

з 33 000 до 34 000 гривень - "Нерухомість"

з 22 500 до 23 500 гривень - "Транспорт, автобізнес"

з 16 500 до 17 000 гривень - "ЗМІ, видавництво, поліграфія"

з 16 000 до 17 000 гривень - "Юриспруденція"

Найбільше зросла зарплата за (не керівними, не ІТ) посадами:

з 53 000 до 55 000 гривень - медіабаєр

з 36 250 до 41 250 гривень - ендодонтист

з 32 500 до 35 000 гривень - рихтувальник

з 32 500 до 34 000 гривень - координатор зі збуту

Які в Україні перспективи

Наразі на ринку праці спостерігається спад конкуренції, що відображається на дефіциті кадрів. Тому роботодавці додають більше вакансій для людей без досвіду, ветеранів, людей з інвалідністю, студентів, пенсіонерів.

Таким чином шукачі можуть самостійно диктувати "правила гри", а рекрутерам доведеться дуже постаратися, щоб знайти ідеального співробітника.

Та водночас не можна забувати, що найголовнішим фактором впливу на ринок праці є повномасштабна війна та те, як вона розгортатиметься.