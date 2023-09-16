На рынке труда более 100 000 вакансий. На какой работе платят больше всего
В августе 2023 украинский рынок труда установил рекорд по количеству вакансий. Сейчас на сайтах по поиску работы 102 478 предложений. Для сравнения после 24 февраля это число составляло всего 6 000.
Styler со ссылкой на пресс-службу Work.ua рассказывает, на каких позициях больше всего платят.
Где работы больше всего
Количество предложений о работе ежемесячно растет в следующих областях:
- Харьковская - 3 732
- Одесская - 6 927
- Львовская - 9 705
- Днепровская - 9 831
- Киевская - 33 283
В ближайшем будущем к этой пятерке могут добавиться Хмельницкая (+12%, 2 555 вакансий), Ровенская (+16%, 2 163), Житомирская (+27%, 2 054) и Черниговская области (+29%, 1 237).
Какие вакансии на пике популярности
Неудивительно, что осенью больше всего ищут учителей, поэтому в этой категории произошел прирост вакансий на 37%.
Также увеличилось количество предложений работы в категориях "Культура, музыка, шоу-бизнес", "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм", "Сфера обслуживания" и "Управление персоналом, HR".
Наименьший спрос наблюдается в розничной торговле, логистике, архитектуре и строительстве.
Интересное наблюдение: возросла доля вакансий для людей с инвалидностью (+17%), студентов (+18%), ветеранов (+26%) и пенсионеров (+27%). Также работодатели чаще готовы работать с кандидатами без опыта.
Как изменились заработные платы
Наибольший рост зарплат в категориях:
- с 32 500 до 35 000 гривен - "Топменеджмент, руководство высшего звена"
- с 33 000 до 34 000 гривен - "Недвижимость"
- с 22 500 до 23 500 гривен - "Транспорт, автобизнес"
- с 16 500 до 17 000 гривен - "СМИ, издательство, полиграфия"
- с 16 000 до 17 000 гривен - "Юриспруденция"
Больше всего выросла зарплата по (не руководящим, не ИТ) должностям:
- с 53 000 до 55 000 гривен - медиабаер
- с 36 250 до 41 250 гривен - эндодонтист
- с 32 500 до 35 000 гривен - рихтовщик
- с 32 500 до 34 000 гривен - координатор по сбыту
Какие в Украине перспективы
В настоящее время на рынке труда наблюдается спад конкуренции, отражающийся на дефиците кадров. Потому работодатели добавляют больше вакансий для людей без опыта, ветеранов, людей с инвалидностью, студентов, пенсионеров.
Таким образом, искатели могут самостоятельно диктовать "правила игры", а рекрутерам придется очень постараться, чтобы найти идеального сотрудника.
Однако нельзя забывать, что самым главным фактором влияния на рынок труда является полномасштабная война и то, как она будет разворачиваться.
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