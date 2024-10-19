Рилися на смітниках. Клопотенко розповів про дитинство й зізнався, що крав у магазинах

Кулінар та блогер Євген Клопотенко пригадав про своє дитинство. Він народився та виріс у Києві, завжди жив у центрі, але без пригод не обходилося.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це кухар розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну, яке вже вийшло на його YouTube-каналі.
"Я пам'ятаю цю всю ідеальну бідність, яку видавали за щастя. Я пам'ятаю сніг, дуже багато було дуже завжди снігу. Пам'ятаю ці зелені банани, коли я думав що їх треба варить. Я ніколи їх не бачив і казав: "Мамо, давай зваримо". Вони висіли там місяці... Це така класична бідність. Просто так ковбасу не можна, три місяці на свято лежить", - пригадав Клопотенко.
"В мене було три іграшки там якісь... На смітниках ми рилися. Просто такий був фан, вечірка така була, не для їжі щось там шукали, а що робить - прикалдес! Якісь підшипники крали. Красти це, звісно, кайф. Всі крали і ти маєш красти", - додав він.
Кулінар зазначив, що у дитинстві він бачив гастрономи, які "смердять гнилими продуктами", гуртові ринки та багато іншого. А потім, коли розпався СРСР, Клопотенко пішов до школи й почав помічати зміни.
Також він зізнався, що саме крав, коли був малим. Виявилося, що Клопотенко цупив не лише підшипники. В Англії, коли він поїхав до бабусі, "виносив" з магазину солодощі.
"Я там вкрав "Кіндер-сюрприз". Бо я один раз поклав в кишеню і вийшов, і забув. А потім я другий раз, третій. Я кожен раз крав "Кіндер-сюрприз" і їв під подушкою. Одного разу поклав і забув. Прокидаюся зранку - в мене все в шоколаді", - розповів кухар.
А вже у третьому класі Клопотенко почав займатися "приватним підприємством". Він продавав жувальні гумки, але без хитрої схеми не обійшлося.
"Я купував жувальну гумку, забирав наклейки собі і продавав її за таку ж суму... В мене не було такого дитинства, що мені потрібні гроші. Я народився в Києві, в мене батьки незаможні, нічого такого нема. Ну що там щось їси, бігаєш по смітниках, риєшся, граєш у футбол, у тебе одне спортивне взуття одне", - розповів Євген.
Втім, він зазначив, що він зростав у нормальній родині. Його батько не був алкоголіком, мама працювала вчителькою, ніякої драми не було.
Нагадаємо, раніше Клопотенко показав, який вигляд мав до популярності.
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