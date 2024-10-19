Рылись на помойках. Клопотенко рассказал о детстве и признался, что воровал в магазинах

"Я помню эту всю идеальную бедность, которую выдавали за счастье. Я помню снег, очень много было очень всегда снега. Помню эти зеленые бананы, когда я думал что их надо варить. Я никогда их не видел и говорил: "Мама, давай сварим". Они висели там месяцы... Это такая классическая бедность. Просто так колбасу нельзя, три месяца на праздник лежит", - вспомнил Клопотенко.

"У меня было три игрушки там какие-то... На помойках мы рылись. Просто такой был фан, вечеринка такая была, не для еды что-то там искали, а что делать - прикалдес! Какие-то подшипники воровали. Воровать это, конечно, кайф. Все воровали и ты должен воровать", - добавил он.

Кулинар отметил, что в детстве он видел гастрономы, которые "воняют гнилыми продуктами", оптовые рынки и много другие. А потом, когда распался СССР, Клопотенко пошел в школу и начал замечать перемены.

Клопотенко вспомнил, как воровал в детстве (скриншот)

Также он признался, что именно воровал, когда был маленьким. Оказалось, что Клопотенко крал не только подшипники. В Англии, когда он поехал к бабушке, "выносил" из магазина сладости.

"Я там украл "Киндер-сюрприз". Потому что я однажды положил в карман и вышел, и забыл. А потом я второй раз, третий. Я каждый раз воровал "Киндер-сюрприз" и ел под подушкой. Однажды положил и забыл. Просыпаюсь утром - у меня все в шоколаде", - рассказал повар.

А уже в третьем классе Клопотенко стал заниматься "частным предпринимательством". Он продавал жевательные резинки, но без хитрой схемы не обошлось.

"Я покупал жевательную резинку, забирал наклейки себе и продавал ее за такую же сумму... У меня не было такого детства, что мне нужны деньги. Я родился в Киеве, у меня родители небогатые, ничего такого нет. Ну что там что-то ешь, бегаешь по свалкам, роешься, играешь в футбол, у тебя одна спортивная обувь одна", - рассказал Евгений.

Впрочем, он отметил, что он рос в нормальной семье. Его отец не был алкоголиком, мама работала учительницей, никакой драмы не было.