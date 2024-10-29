Рік без Меттью Перрі: зірки серіалу "Друзі" вшанували пам'ять друга зворушливими спогадами

Рік тому помер знаменитий Меттью Перрі. І сьогодні колеги канадсько-американського актора з серіалу "Друзі" - Дженніфер Еністон, Кортні Кокс та інші - чуттєво вшанували його пам'ять у своїх соцмережах.
Як згадують Перрі його друзі і колеги - читайте і дивіться у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).
Акторка вшанувала пам'ять Перрі архівними кадрами та підписом до них. Так, до публікації вона залишила лише два слова.
"Один рік", - зазначила Еністон і додала емодзі у вигляді розбитого серця і голуба. Також зірка виклала серію знімків, зроблених під час зйомок культового серіалу. На світлинах позували інші актори цієї відомої стрічки, серед яких Ліза Кудроу, Девід Швіммер, Кортні Кокс і Мет Леблан.
Акторка також згадала про актора у своєму блозі в роковини його смерті. Вона опублікувала кадри з колегою, де також є й інші імениті актори.
"Сумую за тобою сьогодні й завжди", - написала Кортні.
На офіційній сторінці серіалу "Друзі" в Instagram теж з'явився пост, у якому вшанували пам'ять актора. Автори вирішили показали архівне фото Перрі, зроблене ще за часів його молодості.
У дописі залишили відмітку фонду Меттью, який був створений для продовження справи, яку розпочав актор. Зокрема, аби допомагати людям, які зіштовхнулися із залежністю.
Актора знайшли мертвим у власному джакузі, йому було 54 роки. Експертиза показала, що до смерті призвів прийом певних препаратів, у тому числі кетамін, який Перрі приймав напередодні. Це викликало проблеми із серцем.
Також, згідно з висновками розтину, кількість кетаміну не перевищувала дозволену норму, проте наслідки виявилися трагічними.
Перрі поховали 3 листопада на цвинтарі Forest Lawn. На прощанні були присутні його зіркові колеги, а також найближчі люди. Усього це було не більше 20 осіб.
Меттью, попри свою шалену світову популярність, мав непросте життя, адже зіштовхнувся з алкогольною та наркотичною залежностями.
Про пережитий досвід він відверто розповів у мемуарах, які випустив у 2021 році. На сторінках книги зірка ділився спогадами про дитинство, юність, а потім - розповідав про доросле життя: своїх жінок, зйомки у серіалі "Друзі", а також, як у 2019 році опинився на порозі життя і смерті. Тоді він потрапив у лікарню і провів у комі два тижні - лікарі давали лише 2% шансів на те, що чоловік може вижити.
Після того, як актор виписався з лікарні, він заявив, що прагне допомогти людям, які, як і він, зіштовхнулися із залежностями.
Нещодавно стало відомо, що будинок Меттью Перрі продали за кругленьку суму, і новою власницею стала кінопродюсерка.
Також з'явилися шокуючі подробиці розслідування смерті Меттью Перрі.
Для написання матеріалу були використані джерела: Instagram Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, серіалу "Друзі", а також інформація про актора зі сторінки Wikipedia.