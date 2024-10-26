Будинок Меттью Перрі продали за кругленьку суму: новою власницею стала кінопродюсерка
Будинок відомого американського актора Меттью Перрі, життя якого обірвалося рік тому, продали. Новою власницею нерухомості стала кінопродюсерка і забудовниця Аніта Верма-Лалліан.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання The New York Times пише детальніше, що відомо.
Будинок Меттью Перрі продали
Власність зірки "Друзів" обійшлася Аніті у кругленьку суму - йдеться про цифру більшу за 8 млн доларів. Площа нерухомості становить 325 м². Тепер у розпорядженні забудовниці є чотири спальні, чотири ванні кімнати, велика тераса з басейном і джакузі. Журналістам вдалося з'ясувати, що Верма-Лалліан купила маєток як інвестиційний об'єкт.
Будинок розташований у тихому спальному районі Лос-Анджелеса, і його Перрі купив у 2020 році. Тоді вартість житла, яке було збудоване ще у 1965 році, досягала близько 6 млн доларів. Після купівлі Перрі зайнявся повною реконструкцією будинку, а ще - зробив басейн і джакузі на задньому дворі.
До слова, саме у джакузі його знайшли мертвим майже рік тому - 28 жовтня 2023 року. Експертиза виявила в його організмі вживання речовин, які призвели до проблем із серцем та смерті.
будинок Меттью Перрі продали (скриншоти)
Що відомо про Метью Перрі
Нагадаємо, американо-канадський актор найбільше запам'ятався шанувальникам як виконавець ролі Чендлера Бінга в популярному серіалі "Друзі". Також він зіграв Ніколаса "Оза" Озеранскі у стрічці "Дев'ять ярдів".
Роками актор боровся з наркотичною та алкогольною залежністю. Він не соромився відкрито говорити про свої проблеми та навіть незадовго до смерті випустив мемуари, де розповів свою історію.
Офіційна причина смерті знаменитості - вплив кетаміну, який Перрі приймав, що призвело до проблем із серцем. Його знайшли мертвим у джакузі, а розтин показав, що кількість кетаміну не перевищувала дозволену норму.
Меттью Перрі помер у жовтні 2023 року (фото: instagram.com/mattyperry4)
Зірку поховали 3 листопада на приватному цвинтарі Forest Lawn, що неподалік від студії Warner Brothers. На церемонію прийшли й знамениті колеги Перрі, виконавці інших головних ролей серіалу "Друзі". Усього на прощанні було близько 20 осіб.
Окрім того, нещодавно стало відомо, що у розслідуванні справи смерті Меттью з'явилися обвинувачені. Йдеться про Марка Чавеса, який уже визнав себе винним. Чавес співпрацював з іншими лікарями, аби знаходити для актора кетамін, який він передавав іншому лікарю, Сальвадору Пласенції, і той вже постачав його Меттью через його асистента. Тепер лікарю може загрожувати до десяти років ув'язнення.
Акторові було 54 роки (фото: instagram.com/mattyperry4)
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