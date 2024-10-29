Год без Мэттью Перри: актеры из сериала "Друзья" почтили его память трогательными воспоминаниями

Дженнифер Энистон

Актриса почтила память Перри архивными кадрами и подписью к ним. Так к публикации она оставила только два слова.

"Один год", - отметила Энистон и добавила эмоджи в виде разбитого сердца и голубя. Также звезда выложила серию снимков, сделанных во время съемок культового сериала. На фотографиях позировали другие актеры этой известной ленты, среди которых Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Кортни Кокс и Мэтт Леблан.

Дженнифер Энистон почтила память Мэттью Перри (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Кортни Кокс

Актриса также вспомнила про актера в своем блоге в годовщину его смерти. Она опубликовала кадры с коллегой, где также есть и другие знаменитые актеры.

"Скучаю по тебе сегодня и всегда", - написала Кортни.

Кортни Кокс почтила память Мэттью Перри (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

Официальная страница "Друзей"

На официальной странице сериала "Друзья" в Instagram тоже появился пост, в котором почтили память актера. Авторы решили показать архивное фото Перри, сделанное еще в его молодые годы.

В публикации оставили отметку фонда Мэттью, который был создан для продолжения дела, начатого актером. В частности, чтобы помогать людям, которые столкнулись с зависимостью.

Пост на официальной странице "Друзей" (фото: instagram.com/friends)

Что известно о смерти Мэтью Перри

Актера нашли мертвым в собственном джакузе, ему было 54 года. Экспертиза показала, что к смерти привел прием определенных препаратов, в том числе кетамин, который Перри принимал накануне. Это вызывало проблемы с сердцем.

Также, согласно выводам вскрытия, количество кетамина не превышало разрешенную норму, однако последствия оказались трагическими.

Перри похоронили 3 ноября на кладбище Forest Lawn. На прощании присутствовали его звездные коллеги, а также самые близкие люди. Всего это было не более 20 человек.

Актеру было 54 года (фото: instagram.com/mattyperry4)

Мэттью, несмотря на свою безумную мировую популярность, имел непростую жизнь, поскольку столкнулся с алкогольной и наркотической зависимостями.

О пережитом опыте он откровенно рассказал в мемуарах, выпущенных в 2021 году. На страницах книги звезда делился воспоминаниями о детстве, юности, а затем рассказывал о взрослой жизни: своих женщинах, съемках в сериале "Друзья", а также, как в 2019 году оказался на пороге жизни и смерти. Тогда он попал в больницу и провел в коме две недели - врачи давали всего 2% шансов на то, что мужчина может выжить.

После того, как актер выписался из больницы, он заявил, что больше всего хочет помочь людям, которые, как и он, столкнулись с зависимостями.