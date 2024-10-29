Рік без Меттью Перрі: зірки серіалу "Друзі" вшанували пам'ять друга зворушливими спогадами

Рік тому помер знаменитий Меттью Перрі . І сьогодні колеги канадсько-американського актора з серіалу "Друзі" - Дженніфер Еністон, Кортні Кокс та інші - чуттєво вшанували його пам'ять у своїх соцмережах.

Як згадують Перрі його друзі і колеги - читайте і дивіться у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Дженніфер Еністон

Акторка вшанувала пам'ять Перрі архівними кадрами та підписом до них. Так, до публікації вона залишила лише два слова.

"Один рік", - зазначила Еністон і додала емодзі у вигляді розбитого серця і голуба. Також зірка виклала серію знімків, зроблених під час зйомок культового серіалу. На світлинах позували інші актори цієї відомої стрічки, серед яких Ліза Кудроу, Девід Швіммер, Кортні Кокс і Мет Леблан.

Дженніфер Еністон вшанувала пам'ять Меттью Перрі (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Кортні Кокс

Акторка також згадала про актора у своєму блозі в роковини його смерті. Вона опублікувала кадри з колегою, де також є й інші імениті актори.

"Сумую за тобою сьогодні й завжди", - написала Кортні.

Кортні Кокс вшанувала пам'ять Меттью Перрі (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

Офіційна сторінка "Друзів"

На офіційній сторінці серіалу "Друзі" в Instagram теж з'явився пост, у якому вшанували пам'ять актора. Автори вирішили показали архівне фото Перрі, зроблене ще за часів його молодості.

У дописі залишили відмітку фонду Меттью, який був створений для продовження справи, яку розпочав актор. Зокрема, аби допомагати людям, які зіштовхнулися із залежністю.

Пост на офіційній сторінці "Друзів" (фото: instagram.com/friends)

Що відомо про смерть Меттью Перрі

Актора знайшли мертвим у власному джакузі, йому було 54 роки. Експертиза показала, що до смерті призвів прийом певних препаратів, у тому числі кетамін, який Перрі приймав напередодні. Це викликало проблеми із серцем.

Також, згідно з висновками розтину, кількість кетаміну не перевищувала дозволену норму, проте наслідки виявилися трагічними.

Перрі поховали 3 листопада на цвинтарі Forest Lawn. На прощанні були присутні його зіркові колеги, а також найближчі люди. Усього це було не більше 20 осіб.

Акторові було 54 роки (фото: instagram.com/mattyperry4)

Меттью, попри свою шалену світову популярність, мав непросте життя, адже зіштовхнувся з алкогольною та наркотичною залежностями.

Про пережитий досвід він відверто розповів у мемуарах, які випустив у 2021 році. На сторінках книги зірка ділився спогадами про дитинство, юність, а потім - розповідав про доросле життя: своїх жінок, зйомки у серіалі "Друзі", а також, як у 2019 році опинився на порозі життя і смерті. Тоді він потрапив у лікарню і провів у комі два тижні - лікарі давали лише 2% шансів на те, що чоловік може вижити.

Після того, як актор виписався з лікарні, він заявив, що прагне допомогти людям, які, як і він, зіштовхнулися із залежностями.