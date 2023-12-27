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"Рік ходила з болем". Відома українська співачка розповіла про стан здоров’я після перелому ребра

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Jerry Heil розповіла про своє самопочуття після того, як зламала ребро. За словами зірки, зараз вона проходить реабілітацію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Виконавиця розповіла про стан здоров’я після перелому ребра

Знаменитість зізналась, що протягом року після неприємного інциденту, який стався під час її виступу, вона відчувала сильний біль у ребрах.

Однак вважала, що все мине без допомоги лікарів, але помилялася.

Jerry Heil на реабілітації (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Нещодавно був рік, як я зламала ребро - і тільки зараз я вирішила піти на реабілітацію. Навіщо я рік ходила з цим болем", - написала артистка Jerry Heil.

Зараз співачка відвідує спеціальні лікувальні масажі й робить процедуру голковколювання.

Реабілітаційні процедури, каже вона, допомогли їй позбутися спазму у м'язах, який був у неї цілий рік.

"Голки в м'язи - це максимально неприємно, але це те, що позбавило мене спазму, від якою жодні масажі не могли врятувати цілий рік!", - поділилася Джері.

Jerry Heil на реабілітації (фото: instagram.com/thejerryheil)

Нагадаємо, у грудні минулого року з виконавицею сталася прикра ситуація під час концерту у Тернополі.

Так, під час виступу вона випадково впала в оркестрову яму. Падіння виявилося серйозним - Jerry знадобилася допомога лікарів, її госпіталізували.

Раніше Jerry Heil розсекретила, чим займається її бойфренд.

Також ми розповідали, що Джекі Чана екстрено госпіталізовано.

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