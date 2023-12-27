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"Год ходила с болью". Известная украинская певица рассказала о состоянии здоровья после перелома ребра

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Jerry Heil рассказала о своем самочувствии после того, как сломала ребро. По словам звезды, сейчас она проходит реабилитацию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Исполнительница рассказала о состоянии здоровья после перелома ребра

Знаменитость призналась, что в течение года после неприятного инцидента, произошедшего во время ее выступления, она испытывала сильную боль в ребрах.

Однако считала, что все пройдет без помощи врачей, но ошибалась.

Jerry Heil на реабилитации (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Недавно был год, как я сломала ребро - и только сейчас я решила пойти на реабилитацию. Зачем я год ходила с этой болью", - написала артистка Jerry Heil.

Сейчас певица посещает специальные лечебные массажи и делает процедуру иглоукалывания.

Реабилитационные процедуры, говорит она, помогли ей избавиться от спазма в мышцах, который был у нее круглый год.

"Иглы в мышце - это максимально неприятно, но это то, что избавило меня от спазма, от которой никакие массажи не могли спасти целый год!", - поделилась Джерри.

Jerry Heil на реабилитации (фото: instagram.com/thejerryheil)

Напомним, в декабре прошлого года с исполнительницей произошла досадная ситуация во время концерта в Тернополе.

Так, во время выступления она случайно упала в оркестровую яму. Падение оказалось серьезным - Jerry понадобилась помощь врачей, ее госпитализировали.

Ранее Jerry Heil рассекретила, чем занимается ее бойфренд.

Также мы рассказывали, что Джеки Чан экстренно госпитализирован.

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