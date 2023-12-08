Jerry Heil розсекретила, чим займається її бойфренд

Місяць тому українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я - Яна Шамаєва) поділилася щастям з прихильниками та вперше показала фото з бойфрендом . Про свого обранця артистка майже нічого не розповідає, однак на цей раз вирішила зробити виняток. Так, зірка поділилася, що її коханий не з шоубізнесу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на програму "Ранок у великому місті" , в якій продюсерка нещодавно стала гостею.

Jerry Heil розповіла про свого коханого

"Та я особливо нічого не показала, там декілька фотографій. Я не те, що тримаю інтригу. Я думаю, настане час і я про все розповім. Можу лише сказати, що він не творчий, слава богу", - поділилася знаменитість.

У знаменитості також поцікавились, чи українець її бойфренд. На що вона усміхнувшись відповіла: "Не скажу".

Фани припустили, що чоловік - іноземець, і пара могла познайомитись під час перебування артистки в Америці.

Відомо, що майже рік Jerry Heil навчалася у престижному музичному коледжі Берклі у Бостоні, штат Массачусетс.

Jerry Heil з коханим (фото: instagram.com/thejerryheil)