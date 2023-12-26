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Джекі Чана екстрено госпіталізовано: що відомо

Вівторок 26 грудня 2023 12:41
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Джекі Чана екстрено госпіталізовано: що відомо Джекі Чана екстрено госпіталізовано (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Легендарного китайського актора та майстра бойових мистецтв Джекі Чана госпіталізували до лікарні Лінь Шань у Шанхаї 25 грудня. За деякими даними, лікарі оцінюють стан актора як критичний.

Що відомо про госпіталізацію Джекі Чана, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler).

Під час підготовки матеріалу використані джерела: Meta MMA, Daryo.

69-річного актора Джекі Чана екстрено госпіталізовано до лікарні в Шанхаї. Його стан оцінюється, як критичний та лікарі надають йому всю необхідну допомогу.

Як зазначають у ЗМІ, всі новини про госпіталізацію Джекі Чана активно видаляються з китайських соціальних мереж, а облікові записи, які про це повідомляють - блокуються.

Наразі офіційної інформації про стан майстра бойових мистецтв немає, рідні та друзі Джекі Чана також не коментують його здоров'я.

Також є інформація, що під час зйомок на Балканах актор отримав тяжку черепну мозкову травму та переніс складну операцію. Він мав проблеми з рухливістю.

Джекі Чан - гонконгський, китайський та американський кіноактор, режисер, продюсер, каратист, співак, музикант та танцюрист. Почав свою акторську діяльність у 1962 році та продовжує зніматися у фільмах досі. Має премію "Оскар" за видатні заслуги в кінематографі.

Більшість трюків у фільмах виконує сама, без дублерів. За своє життя отримав чимало різноманітних травм.

Раніше ми писали, що під час війни проти Росії загинув відомий український актор.

А ще розповідали, що відомого американського актора намагалися вбити у власному домі.

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Джеки Чан