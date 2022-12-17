Рік Чорного Водяного Кролика: яким він буде та як його найкраще зустріти
Прийдешній рік пройде під символом Чорного Водяного Кролика. Згідно з китайською традицією, він розпочнеться 22 січня 2023 року, а закінчиться 9 лютого 2024 року.
Все, що треба знати про символ наступного року, де і як краще зустріти новорічну ніч і що має бути на святковому столі, розповідаємо у матеріалі нижче.
Рік Чорного Водяного Кролика або Кота
Кролик - це символ достатку, щастя, довгого радісного життя. Ця тварина розумна і скромна, доброзичлива. Здатна підтримувати теплі дружні стосунки. У Кролика відчуття честолюбства розвинене в міру, рівно настільки, щоб він міг досягти бажаної мети.
Символами року ще є стихія вода і чорний колір. Вода - це рухливість і водночас м'яка сила. Конфлікти вдасться вирішити за допомогою переконання, а багато "слизьких" ситуацій зійдуть нанівець. Чорний колір символізує силу і завзятість.
Чорного Кролика символізує сімейні цінності (фото: freepik)
Що принесе 2023 рік
Астрологи прогнозують наступний рік буде спокійнішим та не принесе потрясінь і нещасть.
Рік обіцяє бути досить стабільним. Не варто планувати на рік грандіозні події, які мають перевернути ваше життя. Краще провести його досить рутинно.
У році під символом Кролика сімейні конфлікти та суперечки з дорогими людьми обійдуть стороною. А дім стане повною чашею, оскільки Кролик - істота м'яка, ласкава і ніжна. І не здатна завдати серйозної шкоди.
Саме стосункам із близькими цього року варто приділити особливу увагу. Кролик - істота сімейна. Для нього особливе значення має друга половинка та потомство. 2023 року багато пар наважаться на офіційне укладання шлюбу і поповнення у сім'ї.
Де краще зустрічати цей Новий рік
У Новий рік потрібно увійти без будь-яких заборгованостей. Це стосується позик, оплати рахунків і навіть стосунків - розставте всі крапки над "і" у спілкуванні з близькими та друзями.
Кролик - тварина домашня як і Кіт, тому і найкращим місцем для зустрічі Нового року буде власна квартира або будинок.
Відсвяткуйте у сімейному колі - не запрошуйте малознайомих людей у гості. За святковим столом мають бути лише родичі та друзі.
Зустрічати Новий 2023 рік найкраще вдома, оскільки Кролик домашня тварина (фото: freepik)
Що вдягнути в новорічну ніч
На святкування можна вибрати одяг чорного кольору, але обов'язково із натяком на воду - мають бути блискучі елементи чи аксесуари.
Також добре підійдуть сукні чи костюми білого та сірого кольорів. Можна вдало поєднати три кольори - адже є давня прикмета, що триколірні коти приносять щастя в дім.
У цю Новорічну ніч варто уникати надто екстравагантних образів. Кролик і кіт - домашня тварина, яка любить простоту і природність.
Також відмовтесь від пишних зачісок і крикливого макіяжу.
Що приготувати на новорічний стіл
Оскільки цей рік подвійний - Кота/Кролика, то й частування на святковому столі повинні задовольняти смаки обох тварин. Обов'язково приготуйте страви з риби - заливне, салат, смажена чи солона риба.
Також має бути багато овочів та зелені. Зробіть акцент на легких салатах і закусках. На головну страву можна запекти курку або свинину. Ні в якому разі нічого не готуйте із кролика.
Як залучити удачу в дім
За китайською традицією щастя в дім заманюють статуетками, що символізують прийдешній рік. Тому варто купити невеличку фігурку кролика або кота. Добре, було б якби ці тваринки були золотого кольору і сиділи на монетах. Цей атрибут залучить у дім добробут, мир і кохання.
Білу фігурку кролика радять ставити на підвіконня для заманювання гармонії та сімейної ідилії.
Якщо хочете отримати успіх у бізнесі, то придбайте статуетку кролика, що тримає морквинку у лапках. Цей талісман допоможе у підприємницьких справах.
Раніше ми ділились найкращими ідеями для новорічного манікюру.
Читайте також про те, як прикрасити дім до Нового 2023 року, щоб залучити удачу та багатство.