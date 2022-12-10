5 шикарних ідей для дизайну новорічного манікюру (фото)

Серед сотень креативних варіантів новорічного манікюру надзвичайно складно вибрати найкращий. Але дизайн нігтів не менш важливий за святковий одяг, він має вдало доповнювати образ.

Сіро-сріблясте поєднання

Таке поєднання кольорів найкраще передає зимову атмосферу. Це і стильно, і стримано й водночас вишукано. Цей варіант манікюру прекрасно підійде під будь-який колір одягу, що набагато полегшить створення новорічного образу.

Ідея для новорічного манікюру (фото: Instagmam/anhelina_nailsart)

Однотонні нігті із блискітками

Найлаконічнішим варіантом для святкового манікюру є однотонне покриття із блискітками чи іншими яскравими елементами. Такі нігті матимуть стриманий, проте вишукано виглядатимуть і прекрасно доповнять будь-який образ.

Важливо не перенаситити манікюр яскравими елементами, оскільки це ознака несмаку. Такі нігті будуть надто крикливими.

Ідея для новорічного манікюру (фото: kiev_nailart_anna)

Дизайн із об'ємними елементами

При виборі новорічного манікюру варто відштовхуватись від кольору й типу одягу, в якому ви плануєте відзначати. Якщо з цим вже точно визначились, то можна певні елементи святкового вбрання внести у дизайн нігтів. Так ви створите гармонійний образ.

Цікавим, наприклад, є створення плетеного візерунка. Його варто зробити лише на 1-2 нігтях, аби не перенаситити образ.

Ідея для новорічного манікюру (фото: Instagram/ t_nails_kiev)

Новорічні персонажі

Якщо любите веселі образи, можна вибрати дизайн із новорічними персонажами - сніговиками, санта-клаусами, оленями чи казковими героями тощо. Такі нігті точно створять святковий настрій, проте до них не так легко буде підбирати одяг, як до класичних варіантів. Зрештою завжди треба чимось жертвувати.

Ідея для новорічного манікюру (фото: Instagram/kostenko_nail_master)

Зимові мотиви

Цікавим рішенням також стане дизайн із зимовими мотивами. Нігті можна оздобити сніжинками, ялинками, святковими пакунками тощо. Знову ж таки, аби нігті мали гармонійний вигляд, варто поєднувати не більше 2-3 образів. Інакше вийде дуже насичено.

Ідеї для новорічного манікюру (фото: Instagram/viktoriyalegkun)