Год Черного Водяного Кролика: каким он будет и как его лучше встретить

Грядущий год пройдет под символом Черного Водяного Кролика. Согласно китайской традиции, он начнется 22 января 2023 года, а закончится 9 февраля 2024 года.

Все, что нужно знать о символе следующего года, где и как лучше встретить новогоднюю ночь и что должно быть на праздничном столе, рассказываем в материале ниже.

Год Черного Водяного Кролика или Кота

Кролик - это символ изобилия, счастья, долгой радостной жизни. Это животное умное и скромное, дружелюбное. Способно поддерживать теплые дружеские отношения. У Кролика чувство честолюбия развито в меру, ровно настолько, чтоб он мог достичь желаемой цели.

Символами года еще является стихия вода и черный цвет. Вода - это подвижность и одновременно мягкая сила. Конфликты удастся разрешить с помощью убеждения, а многие "скользкие" ситуации сойдут до нуля. Черный цвет символизирует силу и упорство.

Черный Кролик символизирует семейные ценности (фото: freepik)

Что принесет 2023 год

Астрологи прогнозируют следующий год будет более спокойным и не принесет потрясений и несчастий.

Год обещает быть достаточно стабильным. Не стоит планировать на год грандиозные события, которые должны перевернуть вашу жизнь. Лучше провести его достаточно рутинно.

В году под символом Кролика семейные конфликты и споры с дорогими людьми обойдут стороной. А дом станет полной чашей, поскольку Кролик - существо мягкое, ласковое и нежное. И не способное нанести серьезный вред.

Именно отношениям с близкими в этом году следует уделить особое внимание. Кролик - существо семейное. Для него особенное значение имеет вторая половинка и потомство. В 2023 году многие пары отважатся на официальное заключение брака и пополнение в семье.

Где лучше встречать этот Новый год

В Новый год нужно войти без каких-либо задолженностей. Это касается счетов и даже отношений - решите все вопросы в общении с близкими и друзьями.

Кролик - животное домашнее, как и Кот, поэтому и лучшим местом для встречи Нового года будет собственная квартира или дом.

Отпразднуйте в семейном кругу - не приглашайте малознакомых людей в гости. За праздничным столом должны быть только родственники и друзья.

Встречать Новый 2023 год лучше дома, поскольку Кролик домашнее животное (фото: freepik)

Что надеть в новогоднюю ночь

На празднование можно выбрать одежду черного цвета, но обязательно с намеком на воду - должны быть блестящие элементы или аксессуары.

Также хорошо подойдут платья или костюмы белого и серого цвета. Можно удачно соединить три цвета - ведь есть давняя примета, что трехцветные коты приносят счастье в дом.

В эту Новогоднюю ночь следует избегать слишком экстравагантных образов. Кролик и кот - домашнее животное, любящее простоту и естественность.

Также откажитесь от пышных причесок и кричащего макияжа.

Что приготовить на новогодний стол

Поскольку этот год двойной - Кота/Кролика, то и угощение на праздничном столе должны удовлетворять вкусы обоих животных. Обязательно приготовьте блюда из рыбы - заливное, салат, жареная или соленая рыба.

Также должно быть много овощей и зелени. Сделайте упор на легких салатах и закусках. На главное блюдо можно запечь курицу или свинину. Ни в коем случае ничего не готовьте из кролика.

Как привлечь удачу в дом

По китайской традиции счастье в дом привлекают статуэтками, символизирующими грядущий год. Поэтому стоит купить небольшую фигурку кролика или кота. Хорошо, было бы, если эти зверьки были золотого цвета и сидели на монетах. Этот атрибут привлечет в дом благополучие, мир и любовь.

Белую фигурку кролика советуют ставить на подоконник для заманивания гармонии и семейной идиллии.

Если хотите преуспеть в бизнесе, то приобретите статуэтку кролика, держащего морковку в лапках. Этот талисман поможет в предпринимательских делах.