Як відучити собаку рити ями в саду чи на городі: лайфхаки та поради
Риття ям - поширене заняття серед собак. Однак, коли пес перерив всю ділянку на городі або не слухається через улюблене заняття на прогулянці, це може дратувати. Проте у такої поведінки є причина - як і способи вирішення.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Lifehaker.
Чому собака риє ями
Ви можете засипати ями, які вирив ваш пес, але ви будете робити це нескінченно, якщо не усунете основну причину поведінки. Собаки можуть перекопувати двір з різних причин, зокрема:
- їм нудно і вони потребують розваги або роботи;
- це закладено в породі;
- вони шукають здобич, наприклад, гризунів ;
- собаці спекотно або холодно;
- пес шукає уваги.
Спочатку може бути важко знайти корінь проблеми, але врахування певних собачих патернів і поведінки може допомогти вам звузити коло пошуку.
Ваш улюбленець може полювати на здобич, якщо він копає переважно в одному місці, навколо коріння дерев або на доріжці. Це означає, що вам, можливо, доведеться мати справу зі шкідниками у вашому дворі, наприклад, кротами або мишами.
Якщо собака лягає в нору, можливо, він шукає захисту від спеки - адже ґрунт стає своєрідною теплоізоляцією.
Собаки, залишені надовго на самоті, можуть копати, щоб розважитися або привернути до себе увагу - пам'ятайте, що те, як ви виховуєте цуценя, може мати великий вплив на його поведінку.
Як відучити собаку рити в саду
Як зупинити копання залежить від першопричини, але загалом, спочатку подумайте, що може знадобитися вашому собаці - іграшка, щоб розважити його, тінь або вода.
Часті прогулянки, мінімізація часу, проведеного без нагляду, і залучення собаки за допомогою трюків або команд також можуть допомогти. Проте в жодному разі карати або сварити улюбленця не слід.
І якщо ви підозрюєте, що маєте шкідників, обов'язково уникайте токсичних продуктів, які собака може випадково проковтнути.
Як відучити собаку рити ями (ілюстрація: Freepik)
Народний метод свідчить, що якщо засипати ями власними випорожненнями собаки, зробивши "туалет", то це утримає його від повторного риття на тому ж місці. Варто спробувати - більшість собак не "полюватимуть" на власні екскременти, але деякі можуть.
Якщо яма глибока, спочатку додайте трохи ґрунту, потім - собачі випорожнення на кілька сантиметрів нижче поверхні, і насипте зверху ще ґрунту.
Нарешті, якщо копання продовжується, ви можете навчити собаку копати у спеціально відведеному місці - наприклад, у ямі, наповненій землею або піском та іграшками собаки.
Приведіть собаку в цю зону і заохочуйте його, коли він використовує свою яму замість того, щоб копати в інших частинах вашого двору.
Нещодавно ми писали про те, які способи допоможуть власникам тварин в прибиранні.
Читайте також, які небезпеки літа загрожують домашнім тваринам.