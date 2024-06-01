Небезпеки літа: як захистити домашніх улюбленців від 9 загроз сезону

Кожна пора року створює свої унікальні ризики для безпеки домашніх улюбленців, але літо - особливо небезпечний час для ваших чотирилапих друзів. Від високих температур до комах, які тільки й чекають, щоб причепитися - є багато факторів, від яких варто убезпечити своїх пухнастих улюбленців у теплу пору року.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Спека та вологість

Якщо вам занадто спекотно, тоді це точно занадто для вашого улюбленця. Вологість також впливає на домашніх тварин, зокрема собак, інакше, ніж на людей.

За словами Лізи Баззл, доцентки Коледжу ветеринарної медицини Університету Джорджії, собаки не здатні дихати так само ефективно, що може призвести до теплового удару.

Ознаками теплового удару, який може бути смертельним і вимагає негайної медичної допомоги, є прискорене серцебиття, важке дихання, слабкість, блювота і діарея.

Не гуляйте з собакою в пікові години спеки (ілюстрація: Freepik)

Саме тому не слід залишати улюбленця в припаркованому автомобілі: навіть з відкритими вікнами температура всередині може стати небезпечною менш ніж за пів години. Крім цього, у спекотні дні гарячий асфальт і каміння можуть обпалити подушечки лап.

Захистіть тваринку, обмеживши час прогулянок та ігор у пікові години спеки, забезпечивши належне зволоження та надаючи улюбленцю прохолодне місце для відпочинку. Якщо тварина проводить час на подвір'ї, переконайтеся, що вона має доступ до затінку та свіжої холодної води.

Комахи

Ніхто не любить комарів, але горезвісні шкідники особливо небезпечні для собак і котів, які можуть заразитися дирофіляріозом від укусу зараженої комахи - що може бути смертельним для тварини.

Щоб захистити своїх домашніх улюбленців, використовуйте профілактичні засоби від бліх та кліщів, проконсультувавшись з ветеринаром щодо потрібного препарату і дозування.

Які загрози літа для тварин (фото: Freepik)

Окрім цього, інша небезпека може бути від мух - тому рекомендують слідкувати за чистотою шерсті улюбленця і регулярно перевіряти, чи немає на ній ран. Бджіл та ос теж варто остерігатися - особливо, якщо у вашого улюбленця алергія на їхню отруту та анафілактична реакція.

Добрива та пестициди

Хімічні речовини, наприклад засоби для знищення бур'янів, добрива та засоби боротьби зі шкідниками, можуть бути токсичними для ваших домашніх тварин. На жаль, хімікати можуть здатися смачними домашньому улюбленцю.

Саме тому не варто підпускати тварину до обробленої ділянки, А при підозрі на проковтування добрива або пестициду слід негайно звернутися до ветеринара.

Рослини

Якщо ваші домашні улюбленці проводять час у вашому саду, перевірте, чи не вирощуєте ви потенційно небезпечні рослини. Наприклад, швидкий пошук в Google за назвою виду рослини може допомогти вам визначити, чи не є вона шкідливою.

Які рослини небезпечні для тварин (ілюстрація: Freepik)

Варто зазначити, що такі рослини, як азалії, рододендрони і тюльпани можуть викликати шлунково-кишкові розлади, тоді як лілії, пальма саго і наперстянка можуть бути гостро отруйними.

Пікніки та барбекю

Сезон пікніків приносить безліч смачних страв, багато з яких шкідливі для домашніх улюбленців, які випрошують шматочок страви.

За словами ветеринарів, насичена або жирна їжа, наприклад, хот-доги та бекон, не є корисною для домашніх тварин, а жир зі стейків може викликати панкреатит.

Крім того, сирий гамбургер або курка можуть містити надмірну кількість бактерій, які можуть викликати важкі захворювання, такі як отруєння сальмонелою.

До того ж реберні кістки та шашлик можуть спричинити кишкову непрохідність, а шоколад і особливо виноград - токсичні.

Тож не варто пригощати тваринку людською їжею - краще підготувати спеціальні смаколики.

Пісок та сміття на пляжі

Як би не це дивно не звучало, але деякі собаки просто не можуть втриматися, щоб не погризти пісок - який, як зазначають ветлікарі, може призвести до потенційно смертельної кишкової непрохідності.

Сміття на пляжі може бути небезпечним для тварини (ілюстрація: Freepik)

Тож перш ніж кидати іграшку, перевірте, чи не набита вона піском, а також періодично промивайте іграшки прісною водою і постійно слідкуйте за собакою.

Крім цього, небезпеку становить сміття, яке може бути заховане в піску - наприклад, бите скло, металеві кришки, а то й навіть риболовні гачки.

Це може порізати лапи або пащу улюбленця - тож ретельно обирайте територію і перевіряйте, чи нема у тварини пошкоджень.

Глибока вода

Якщо собака любить плавати - це чудово, за умови, що ви обираєте безпечні місця і спостерігаєте за улюбленцем. Більшість людей вважають, що їхні собаки вміють плавати, але це не завжди так. Тож ніколи не змушуйте тваринку, яка вагається, зайти у воду.

Крім цього, будьте особливо обережні, якщо ваш собака перебуває на човні або біля басейну, оскільки багато з них панікують, якщо падають і раптово опиняються в глибокій воді.

Пилок

Так само, як і люди, собаки можуть страждати від пилку та різних видів плісняви. У той час як алергени, що переносяться повітрям, як правило, викликають респіраторні проблеми у людей, у більшості тварин спостерігається свербіж шкіри, а також набряк морди, очей і вух.

Тож ваш ветеринар може призначити антигістамінні препарати, стероїди або уколи від алергії для лікування симптомів.

Змії та дикі тварини

Літо - це пора року, коли стають активними дикі тварини, зокрема змії, чиї укуси можуть бути отруйними для домашньої тваринки.

Крім того, такі часті гості з лісів, як їжачки, можуть переносити сказ, тож переконайтеся, що ваш домашній улюбленець має всі вакцини.