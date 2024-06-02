Как отучить собаку рыть ямы в саду или на огороде: лайфхаки и советы

Рытье ям - распространенное занятие среди собак. Однако, когда пес перерыл весь участок на огороде или не слушается из-за любимого занятия на прогулке, это может раздражать. Но у такого поведения есть причина - как и способы разрешения.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Lifehaker .

Почему собака роет ямы

Вы можете засыпать ямы, которые вырыл ваш пес, но вы будете делать это бесконечно, если не устраните основную причину поведения. Собаки могут перекапывать двор по разным причинам, в частности:

им скучно и они нуждаются в развлечении или работе;

это заложено в породе;

они ищут добычу, например, грызунов;

собаке жарко или холодно;

пес ищет внимания.

Сначала может быть трудно найти корень проблемы, но учет определенных собачьих паттернов и поведения может помочь вам сузить круг поиска.

Ваш любимец может охотиться за добычей, если он копает преимущественно в одном месте, вокруг корней деревьев или на дорожке. Это означает, что вам, возможно, придется иметь дело с вредителями в вашем дворе, например кротами или мышами.

Если собака ложится в нору, возможно, она ищет защиты от жары - ведь почва становится своеобразной теплоизоляцией.

Собаки, оставленные надолго в одиночестве, могут копать, чтобы развлечься или привлечь к себе внимание - помните, что то, как вы воспитываете щенка, может оказать большое влияние на его поведение.

Как отучить собаку рыть в саду

Как остановить копание зависит от первопричины, но в общем, сначала подумайте, что может понадобиться вашей собаке - игрушка, чтобы развлечь его, тень или вода.

Частые прогулки, минимизация времени, проведенного без присмотра, и привлечение собаки с помощью трюков или команд также могут помочь. Однако ни в коем случае наказывать или ругать любимца не следует.

И если вы подозреваете, что у вас есть вредители, обязательно избегайте токсичных продуктов, которые собака может случайно проглотить.

Как отучить собаку рыть ямы (иллюстрация: Freepik)

Народный метод свидетельствует, что если засыпать ямы собственными стулами собаки, сделав "туалет", то это удержит его от повторного рытья на том же месте. Стоит попробовать - большинство собак не будут "охотиться" на собственные экскременты, но некоторые могут.

Если яма глубокая, сначала добавьте немного грунта, затем - собачьи экскременты на несколько сантиметров ниже поверхности, и насыпьте сверху еще почвы.

Наконец, если копание продолжается, вы можете научить собаку копать в специально отведенном месте - например, в яме, наполненной землей или песком и игрушками собаки.

Приведите собаку в эту зону и поощряйте ее, когда она использует свою яму вместо того, чтобы копать в других частях вашего двора.