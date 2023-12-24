Рідні зниклого безвісти військового можуть отримувати його заробітну плату: як оформити

В Україні під час повномасштабної війни безвісти зникли понад 15 тисяч військових. Такі дані озвучив у листопаді міністр внутрішніх справ України Леонід Тимченко. Зарплату зниклих бійців можуть отримувати їхні родичі.
Про те, як рідним переоформити зарплату зниклого військового на себе, пояснює РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Щоб оформити грошове забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця, рідним необхідно звернутися до ТЦК та СП.
Бланк заяви можна отримати безпосередньо у військкоматі або ж у регіонального координатора Уповноваженого зі зниклих безвісти.
При собі необхідно мати:
У разі відмови однієї з осіб від виплати грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на одержання.
Додамо також, що сім’ї зниклих безвісти військових отримуватимуть виплату до дня визнання зниклого загиблим у судовому порядку.
Раніше ми писали про те, як оформити статус "дитина війни" та яку допомогу він передбачає.
Читайте також про те, як одинокій матері чи батьку отримати допомогу на дитину.