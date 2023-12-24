Родные пропавшего без вести военного могут получать его заработную плату: как оформить

В Украине во время полномасштабной войны без вести пропали более 15 тысяч военных. Такие данные озвучил в ноябре министр внутренних дел Украины Леонид Тимченко. Зарплату пропавших бойцов могут получать их родственники.
О том, как родным переоформить зарплату пропавшего военного на себя, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Чтобы оформить денежное обеспечение пропавшего без вести военнослужащего, родным необходимо обратиться в ТЦК и СП.
Бланк заявления можно получить непосредственно в военкомате или у регионального координатора Уполномоченного по пропавшим без вести.
При себе необходимо иметь:
В случае отказа одного из лиц от выплаты денежного обеспечения его доля равномерно распределяется между другими лицами, имеющими право на получение.
Добавим также, что семьи пропавших без вести военных будут получать выплату до дня признания пропавшего погибшим в судебном порядке.
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