"Рідкий" или "рідкісний" предмет? Языковед объяснил, когда и как эти два слова употреблять правильно

В украинском языке есть слова, которые звучат очень похоже, но имеют совершенно разные значения. И поэтому многие люди делают ошибки, употребляя их в неправильном значении.

Когда нужно говорить "рідкий", а когда "рідкісний", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснения языковеда и преподавателя Александра Авраменко на канале в YouTube.

По словам языковеда, украинцы часто путают слова "рідкий" и "рідкісний" и услышать такие слова как "рідкий птица" или "археологи нашли "рідкий" предмет - можно часто. Но это неправильное использование этого слова.

"Рідким" может быть борщ, "рідкою" может быть каша. Но вообще "рідкий" - это негустой. Это слово, которым описывают жидкость. Еще слово "рідкий" говорим, когда описываем консистенцию вещества. Например, "рідкий мед", "рідке тесто". Это слово указывает, что вещество негустое, легко течет", - пояснил Александр Авраменко.

А вот слово "рідкісний" - это совсем другое понятие. Это слово используется для описания того, что встречается нечасто или является уникальным. Например, "рідкісна монета", "рідкісна тварина".

"Рідкісним" может быть только то, что случается нечасто", - подчеркнул языковед.

Запомните:

Рідкий - это о жидкостях и их густоте.

Рідкісний - это о частоте появления чего-то.

Кстати, прилагательные "редкий" и "редкостный" в русском языке - это синонимы, которые означают что-то необычное, встречающееся нечасто, или очень исключительное.