Бритися або голитися? Чи є тут помилка та як сказати українською правильно

Українці у побуті вживають багато цікавих слів, які походять як з інших мов, так і мають українські корені. Наприклад, слова "бритися" та "голитися" часто викликають суперечки через те, яке ж з них правильне.

Як говорити українською правильно "бритися" чи "голитися", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця та українського викладача Олександра Авраменка на каналі в YouTube.

Існує поширена думка, що процес гоління українською мовою неправильно називати дієсловом "бритися", і що єдиним правильним варіантом буде тільки "голитися". Однак це не так.

Деякі вважають, що слово "бритися" - це запозичення з російської мови, тому його потрібно уникати в українській. Насправді це слово поширене у багатьох слов'янських мовах і в Україну воно прийшло від польського "bryć" - видаляти волосся за допомогою бритви.

"Ні, це хибна думка, ніяке воно не російське. Слово "бритися" поширене в різних слов'янських мовах. Крім того, усі слов'янські мови мають слово бритва. І іменник бритва, і дієслово "бритися" наявні в словнику Бориса Грінченка, і в сучасних словниках вони теж є", - зазначив Олександр Авраменко.

Мовознавець підкреслив, що саме тому процес видалення волосся можна називати як "голитися", так і "бритися".

До речі, слово "голитися" є більш архаїчним і менш поширеним варіантом. Воно походить від дієслова "голити".

"То ж вибирайте те слово, яке вам більше подобається", - резюмував експерт.

Згідно з сучасними нормами української мови, найкращим варіантом є "бритися". Це слово закріплено у словниках і активно використовується в мовній практиці. А слово "голитися" вважається застарілим та рідко вживаним у повсякденному мовленні.