Рідкісні українські прізвища, які неможливо почути за межами країни: може ваше є у списку?

Деякі українські прізвища мають настільки унікальне звучання, що їх майже неможливо зустріти за межами нашої країни. Вони нерідко виникали як жартівливі прізвиська серед козаків, які полюбляли гратися зі словами та гумором.

Попри це, сьогодні такі родові імена можна почути в різних куточках України, але вони залишаються незрозумілими та невідомими за кордоном.

Їхнє звучання викликає усмішку, а походження часто приховує цікаві історії. Ось кілька прикладів стародавніх українських прізвищ:

Слинюк - прізвище, яке мають близько 98 людей, переважно жителів Києва та Житомира.

Неїжборщ - всього 20 носіїв, що мешкають на Сумщині та Полтавщині.

Недайкаша - лише 8 людей з таким прізвищем проживають у Кіровоградській області.

Затуливітер - близько 374 носіїв, яких можна зустріти в Києві, Нікополі та Кропивницькому.

Непийвода - ім'я, що належить 1107 людям, які мешкають на Вінниччині та Івано-Франківщині.

Перебийніс - 194 носіїв, що проживають на Київщині та Харківщині.

Дрімайло - лише 30 людей, здебільшого на Полтавщині.

Сопель - 151 власник, які живуть на Тернопільщині та Одещині.

Тягнирядно - прізвище мають 459 людей, переважно мешканців півдня України.

Нагнибіда - 495 носіїв, більшість з яких проживають у Кам'янці-Подільському та Києві.

Розглянемо також кілька найдавніших прізвищ, що зародилися ще за часів Київської Русі. Тоді люди часто використовували прізвиська, але розвиток діловодства привів до створення стабільних родових імен. Так виникли прізвища, які закріпилися донині:

Сулима - нараховує 3037 носіїв у Київській, Вінницькій та Львівській областях.

Логвиненко - понад 5591 власник, які мешкають на Київщині, Харківщині та Дніпровщині.

Білан - популярне прізвище, яке має 7932 людини з Києва, Дніпра та Черкас.

Жадан - прізвище 3768 українців, яке найчастіше можна почути у Харкові, Києві та Дніпрі.

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