11 українських прізвищ, які приховують цікаве походження: може там є ваше?

Прізвище може приховувати більше, ніж здається на перший погляд. Деякі родові імена несуть у собі таємницю походження від зовнішності і їх давали людям за особливу красу та привабливість.

Які прізвища вказують на те, що у вашому роду були вродливі люди, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на працю вченого та мовознавця Юліана Редька " Сучасні українські прізвища ".

Окремі українські прізвища можуть приховувати в собі цікаві історії, пов’язані з красою, чарівністю чи особливою привабливістю їхніх носіїв. У давнину такі родові імена нерідко відображали не лише зовнішні риси, а й риси характеру, що викликали захоплення.

Ось 11 прізвищ, які асоціюються з естетикою та гармонією:

Славна, Славний - прізвище, що говорить саме за себе. Воно пов’язане зі словом "слава" й могло надаватися людям, які вирізнялися особливою привабливістю або визнанням у суспільстві.

Руденко - походить від слова "рудий", що в давнину сприймалося як ознака унікальності та особливої краси. Яскравий колір волосся часто асоціювали з харизмою та силою характеру.

Селепій - досить рідкісне прізвище, що має грецьке коріння та пов’язане з ім’ям Селепіос, яке означає "величний" або "прекрасний". Його носії, ймовірно, мали виразну зовнішність і природну чарівність.

Мила, Милий - це прізвище походить від слова "мила", що натякає на ніжність і симпатичність. Власники цього імені, ймовірно, славилися не лише привабливістю, а й доброзичливістю.

Бравий - підкреслює сміливість, енергійність і впевненість у собі. В давнину таких людей вважали харизматичними та привабливими, адже рішучість завжди притягувала увагу.

Красива - одне з найпромовистіших прізвищ, що напряму пов’язане з красою. Ймовірно, таке ім’я отримували люди з особливо гармонійними рисами зовнішності.

Левенець - нагадує про силу та благородство лева. Його носії, найімовірніше, вражали навколишніх своєю впевненістю, величністю та виразною зовнішністю.

Мальована, Мальований - походить від слова "мальовничий", що натякає на особливу яскравість чи витонченість. Прізвище могло стосуватися людей з ефектною, ніби намальованою красою.

Бойко - традиційне прізвище, поширене серед жителів Західної України, яке часто асоціюється з активністю, енергією та чарівністю. Люди з таким іменем нерідко вирізнялися яскравою харизмою.

Голубка - символізує ніжність, чистоту та витонченість. Голуби здавна асоціювалися з миролюбністю та грацією, що могло відображатися і в людях, які носили це прізвище.

Лебідь - натякає на витонченість і елегантність, адже лебідь традиційно вважається символом грації. Ймовірно, це прізвище закріплювалося за людьми з благородними рисами або граційними манерами.

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