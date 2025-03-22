Редкие украинские фамилии, которые невозможно услышать за пределами страны: может ваша есть в списке?

Некоторые украинские фамилии имеют настолько уникальное звучание, что их почти невозможно встретить за пределами нашей страны. Они нередко возникали как шуточные прозвища среди казаков, которые любили играть со словами и юмором.

Несмотря на это, сегодня такие родовые имена можно услышать в разных уголках Украины, но они остаются непонятными и неизвестными за рубежом.

Их звучание вызывает улыбку, а происхождение часто скрывает интересные истории. Вот несколько примеров древних украинских фамилий:

Слинюк - фамилия, которую имеют около 98 человек, преимущественно жителей Киева и Житомира.

Неїжборщ - всего 20 носителей, проживающих в Сумской и Полтавской областях.

Недайкаша - только 8 человек с такой фамилией проживают в Кировоградской области.

Затуливітер - около 374 носителей, которых можно встретить в Киеве, Никополе и Кропивницком.

Непийвода - имя, принадлежащее 1107 людям, проживающим в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Перебийніс - 194 носителей, проживающих в Киевской и Харьковской областях.

Дрімайло - всего 30 человек, в основном на Полтавщине.

Сопель - 151 владелец, которые живут в Тернопольской и Одесской областях.

Тягнирядно - фамилию имеют 459 человек, преимущественно жителей юга Украины.

Нагнибіда - 495 носителей, большинство из которых проживают в Каменце-Подольском и Киеве.

Рассмотрим также несколько древнейших фамилий, зародившихся еще во времена Киевской Руси. Тогда люди часто использовали прозвища, но развитие делопроизводства привело к созданию стабильных родовых имен. Так возникли фамилии, которые закрепились по сей день:

Сулима - насчитывает 3037 носителей в Киевской, Винницкой и Львовской областях.

Логвиненко - более 5591 владелец, проживающих в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Білан - популярная фамилия, которую имеет 7932 человека из Киева, Днепра и Черкасс.

Жадан - фамилия 3768 украинцев, которую чаще всего можно услышать в Харькове, Киеве и Днепре.

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