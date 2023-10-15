"Прості" 10 копійок можна продати за 30 тисяч: як виглядає монета
"Проста" монета номіналом 10 копійок може коштувати чимало грошей. Якщо вам пощастить і ви знайдете таку, зможете заробити десятки тисяч гривень.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), одну з таких монет продають на сайті Violity .
Як виглядає цінна монета
На фото, які розмістив власник монети, можна побачити деякі особливості. Так, на 10 копійках "опуклий" щит і нібито "втиснутий" тризуб.
Як визначити цінність монети (фото: violity.com)
Це і є головною відмінністю монет від інших. Такі "дефекти" зробили її цінною.
10 копійок 1992 року (фото: violity.com)
У чому особливість монети
Власник лота, який з'явився на аукціоні кілька днів тому, описав його так: "10 копійок 1992 4ВАм (Луганський карбований англійськими штемпелями)". Так називають монети, які карбували на Луганському верстатобудівному заводі, а для їх виготовлення були використані англійські штемпелі, через що їх ще називають "Англійка".
Такі 10 монет карбувалися бракованими пуансонами, фахівці з України відправили до Великобританії ескізи з помилками, внаслідок чого отримали штампи з неправильними характеристиками. Усі ці монети не повинні були потрапити в обіг, їх планувалося переплавити. Однак нині такі 10 копійок іноді "спливають" на аукціонах.
Рідкісна монета номіналом 10 копійок (фото: violity.com)
Скільки коштує монета номіналом 10 копійок 1992 року
Ціна на такі монети може змінюватися в залежності від того, в якому стані вона збереглася. Чоловік із Львова, який виставив лот на торги, оцінив його у 30 тисяч гривень. Судячи з усього, така ціна зацікавила нумізматів, адже за лотом стежать 110 осіб.
Свій лот власник готовий надіслати поштою. Він зазначив, що всі фото зроблено в умовах денного світла, а в реальності монета виглядає ще краще.
Раніше ми розповідали, що 2 копійки продають за 175 тисяч.
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