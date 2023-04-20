Рідкісне сонячне затемнення 20 квітня: що категорично не можна робити

Що відомо про сонячне затемнення 20 квітня

Це гібридне сонячне затемнення поєднує в собі два види затемнення - повне і кільцеподібне, які змінюють один одного в міру того, як тінь від Місяця буде рухатися по поверхні нашої планети.

Зазвичай спочатку гібридне затемнення кільцеподібне, потім повне, а тоді - знову кільцеподібне.

Такі затемнення відбуваються досить рідко. Наприклад, попереднє людство спостерігало 8 квітня 2005 року, а наступне буде аж 30 квітня 2041-го.

Де дивитись сонячне затемнення

Під час затемнення Сонця люди можуть побачити, як тінь Місяця ковзатиме над поверхнею Землі.

Унікальність цього явища в тому, що повне сонячне затемнення з'єднується з кільцевим сонячним затемненням.

На жаль, в Україні мешканцям на власні очі його побачити не вийде, оскільки це відбуватиметься над західною Австралією та Індонезією.

Але ви цілком зможете спостерігати затемнення онлайн на YouTube.

Додамо, що найактивніша фаза затемнення була о 07:16 за київським часом.

Що не можна робити в період сонячного затемнення

Насамперед - не можна дивитися на Сонце без спеціальних захисних засобів, спостерігати за затемненням неозброєним оком.

Бажано використовувати спеціальну техніку, а також надягати сонцезахисні окуляри.

У день сонячного затемнення варто обмежити фізичні та психоемоційні навантаження.

Що не можна робити в коридор затемнень

Період коридору затемнень проходитиме з 20 квітня до 5 травня. Цей час характеризується дуже нестабільним, люди можуть бути дуже схвильовані і "бути на взводі".

У цей період емоції вам буде складно контролювати емоції та вчинки, а також можуть спливати ситуації, які необхідно переглянути та залишити у минулому.

Астрологи в період коридору затемнень дуже не рекомендують розпочинати важливі справи та приймати важливі рішення.

Що ще небажано робити:

Не беріть кредити та не позичайте гроші.

Не конфліктуйте і не лайтеся з кимось.

Не підписуйте документи та не робіть угоди.

Не варто влаштовуватись у цей період на роботу та починати щось нове.

Не плануйте операцій у хірурга у цей період.

Не забувайте, що період Сонячного затемнення - це ваш час для трансформації.