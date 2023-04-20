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Редкое солнечное затмение 20 апреля: что категорически нельзя делать

Фото: Редкое солнечное затмение произойдет 20 апреля (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Редкое солнечное затмение 20 апреля открыло первый коридор затемнения в этом году и стало гибридным, то есть наблюдающимся один раз в много лет.

Что категорически нельзя делать в этот день, и где посмотреть явление - читайте в материале Styler.

Что известно о солнечном затмении 20 апреля

Это гибридное солнечное затмение сочетает в себе два вида затмения - полное и кольцеобразное, сменяющих друг друга по мере того, как тень от Луны будет двигаться по поверхности нашей планеты.

Обычно сначала гибридное затемнение кольцевидное, затем полное, а потом - снова кольцевидное.

Такие затмения происходят достаточно редко. Например, предыдущее человечество наблюдало 8 апреля 2005 года, а следующее будет 30 апреля 2041-го.

Где смотреть солнечное затмение

Во время затмения Солнца люди смогут увидеть как тень Луны будет скользить над поверхностью Земли.

Уникальность данного явления в том, что полное солнечное затмение соединяется с кольцевым солнечным затмением.

К сожалению, в Украине жителям своими глазами его увидеть не получится, поскольку это будет происходить над западной Австралией и Индонезией.

Но вы вполне сможете наблюдать затмение онлайн на YouTube.

Добавим, что самая активная фаза затемнения была в 07:16 по киевскому времени.

Что нельзя делать в период солнечного затмения

В первую очередь - нельзя смотреть на Солнце без специальных защитных средств, наблюдать за затмением невооруженным глазом.

Желательно использовать специальную технику, а также надевать солнцезащитные очки.

В день солнечного затмения стоит ограничить физические и психоэмоциональные нагрузки.

Что нельзя делать в коридор затмений

Период коридора затмений будет проходить с 20 апреля по 5 мая. Это время характеризуется как очень нестабильное, люди могут быть очень взволнованы и "быть на взводе".

В этот период эмоции вам будет сложно контролировать эмоции и поступки, а также могут всплывать ситуации, которые необходимо пересмотреть и оставить в прошлом.

Астрологи в период коридора затмений очень не рекомендуют начинать важные дела и принимать важные решения.

Что еще нежелательно делать:

  • Не берите кредиты и не одалживайте деньги.
  • Не конфликтуйте и не ругайтесь с кем-то.
  • Не подписывайте документы и не совершайте сделки.
  • Не стоит устраиваться в этот период на работу и начинать что-то новое.
  • Не планируйте операций у хирурга в этот период.

Не забывайте, что период Солнечного затмения - это ваше время для трансформации.

Кстати, ранее мы писали о том, какие дни в апреле будут самыми удачными, а какие станут опасными.

А еще рассказывали о том, что Землю накроет звездопадом Лириды в конце апреля.

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Сонячне затемнення