Редкое солнечное затмение 20 апреля: что категорически нельзя делать

Редкое солнечное затмение 20 апреля открыло первый коридор затемнения в этом году и стало гибридным, то есть наблюдающимся один раз в много лет.
Что категорически нельзя делать в этот день, и где посмотреть явление - читайте в материале Styler.
Это гибридное солнечное затмение сочетает в себе два вида затмения - полное и кольцеобразное, сменяющих друг друга по мере того, как тень от Луны будет двигаться по поверхности нашей планеты.
Обычно сначала гибридное затемнение кольцевидное, затем полное, а потом - снова кольцевидное.
Такие затмения происходят достаточно редко. Например, предыдущее человечество наблюдало 8 апреля 2005 года, а следующее будет 30 апреля 2041-го.
Во время затмения Солнца люди смогут увидеть как тень Луны будет скользить над поверхностью Земли.
Уникальность данного явления в том, что полное солнечное затмение соединяется с кольцевым солнечным затмением.
К сожалению, в Украине жителям своими глазами его увидеть не получится, поскольку это будет происходить над западной Австралией и Индонезией.
Но вы вполне сможете наблюдать затмение онлайн на YouTube.
Добавим, что самая активная фаза затемнения была в 07:16 по киевскому времени.
В первую очередь - нельзя смотреть на Солнце без специальных защитных средств, наблюдать за затмением невооруженным глазом.
Желательно использовать специальную технику, а также надевать солнцезащитные очки.
В день солнечного затмения стоит ограничить физические и психоэмоциональные нагрузки.
Период коридора затмений будет проходить с 20 апреля по 5 мая. Это время характеризуется как очень нестабильное, люди могут быть очень взволнованы и "быть на взводе".
В этот период эмоции вам будет сложно контролировать эмоции и поступки, а также могут всплывать ситуации, которые необходимо пересмотреть и оставить в прошлом.
Астрологи в период коридора затмений очень не рекомендуют начинать важные дела и принимать важные решения.
Что еще нежелательно делать:
Не забывайте, что период Солнечного затмения - это ваше время для трансформации.
Кстати, ранее мы писали о том, какие дни в апреле будут самыми удачными, а какие станут опасными.
А еще рассказывали о том, что Землю накроет звездопадом Лириды в конце апреля.