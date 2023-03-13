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Рідкісна сова і гніздо орланів: екологи поділились фото птахів із Чорнобиля

Природоохоронці показали фото птахів із Чорнобильської зони (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Екологи розпочали облік птахів водно-болотних угідь на водоймі-охолоджувачі ЧАЕС. Працівникам заповідника вдалося сфотографувати рідкісну сову, диких качок та гніздо орланів, у якому самка висиджує потомство.

Рідкісними фото птахів поділились на сторінці Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника у Facebook.

Перші обліки птахів у цьому сезоні

"Першого березня фахівці Заповідника розпочали обліки птахів водно-болотних угідь на водоймі-охолоджувачі ЧАЕС. Цього дня тут, на ополонках, з’явились перші пернаті. Побільшало диких качок і лебедів обох видів. До крижнів приєднались чирянка велика, свищ, шилохвіст, крех великий та гоголі", - йдеться у повідомленні.

В наступні дні природоохоронці спостерігали за крехом малим, чирянкою малою, журавлем сірим, гускою білолобою, куликом набережником.

Також зазначається, що працівникам Заповідника на градирні вдалося сфотографувати рідкісну сову - пугача звичайного.

Працівники заповідника опублікували фоторезультати першого обліку (фото: Сергія Домашевського)

Також зафіксували 11 орланів: дехто сидів на кризі, хтось грався у повітрі.

"Ті орлани, що будували гніздо в листопаді 2021 р., вже мають яйця. Самиця сидить на гнізді", - зазначають природоохоронці.

У Чорнобильській зоні помітили й молодого беркута, який кружляв вдалині. Також добре мігрують жайворонки польові.

Працівники заповідника опублікували фоторезультати першого обліку (фото: Сергія Домашевського)

Навіщо спостерігати за птахами

Спостереження за птахами дозволяє екологам вивчати популяцію окремих видів, а також більше дізнатися про міграційні процеси пернатих.

Чорнобильський заповідник розташований на перехресті великих пташиних міграційних шляхів. За сезон тут пролітає 30-50 тисяч гусей, 150-200 тисяч качкоподібних і до 1,5 мільйона інших пернатих.

Окрім того, у заповіднику є колонії лелекоподібних, сивкоподібних, гусеподібних, пеліканоподібних та інших птахів.

Працівники заповідника опублікували фоторезультати першого обліку (фото: Сергія Домашевського)

Раніше ми ділились унікальними фото китів з Антарктики.

Переглядайте також фото карпатських тварин, які потрапили на фотопастки.

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