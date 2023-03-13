ua ru
Пн, 13 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Редкая сова и гнездо орланов: экологи поделились фото птиц из Чернобыля

Новина українською →
Понедельник 13 марта 2023 11:08
Редкая сова и гнездо орланов: экологи поделились фото птиц из Чернобыля Природоохранники показали фото птиц из Чернобыльской зоны (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Экологи приступили к учету птиц водно-болотных угодий на водоеме-охладителе ЧАЭС. Работникам заповедника удалось сфотографировать редкую сову, диких уток и гнездо орланов, где самка высиживает потомство.

Редкими фото птиц поделились на странице Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника в Facebook.

Первые учеты птиц в этом сезоне

"Первого марта специалисты Заповедника приступили к учету птиц водно-болотных угодий на водоеме-охладителе ЧАЭС. В этот день здесь, на прорубях, появились первые пернатые. Увеличилось количество диких уток и лебедей обоих видов. К кряквам присоединились чирок-трескунок большой, свиязь, шилохвость, большой крохаль и гоголи", - говорится в сообщении.

В последующие дни экологи наблюдали за крохалем малым, чирком-трескунком малым, журавлем серым, гуской белолобой, перевозчиком.

Также отмечается, что работникам Заповедника на градирне удалось сфотографировать редкую сову - филина обыкновенного.

Редкая сова и гнездо орланов: экологи поделились фото птиц из ЧернобыляСотрудники заповедника опубликовали фото после первого учета (фото: Сергея Домашевского)

Также зафиксировали 11 орланов: некоторые сидели на льду, кто-то играл в воздухе.

"У тех орланов, которые строили гнездо в ноябре 2021 г., уже есть яйца. Самка сидит на гнезде", - отмечают экологи.

В Чернобыльской зоне заметили и молодого беркута, который кружил вдали. Также хорошо мигрируют жаворонки полевые.

Редкая сова и гнездо орланов: экологи поделились фото птиц из ЧернобыляСотрудники заповедника опубликовали фото после первого учета (фото: Сергея Домашевского)

Зачем наблюдать за птицами

Наблюдение за птицами позволяет экологам изучать популяцию отдельных видов, а также больше узнать о миграционных процессах пернатых.

Чернобыльский заповедник расположен на перекрестке больших птичьих миграционных путей. За сезон здесь пролетает 30-50 тысяч гусей, 150-200 тысяч уткообразных и до 1,5 миллиона других пернатых.

Кроме того, в заповеднике есть колонии аистообразных, трёхпёрсткообразных, гусевидных, пеликановидных и других птиц.

Редкая сова и гнездо орланов: экологи поделились фото птиц из ЧернобыляРедкая сова и гнездо орланов: экологи поделились фото птиц из Чернобыля

Редкая сова и гнездо орланов: экологи поделились фото птиц из ЧернобыляСотрудники заповедника опубликовали фото после первого учета (фото: Сергея Домашевского)

Раньше мы делились уникальными фото китов из Антарктики.

Просматривайте также фото карпатских животных, которые попали на фотоловушки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернобыль тварини птахи