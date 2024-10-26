Річ №1, яку ви ніколи не повинні робити під час гоління

Дерматолог та доктор медичних наук розказав побічні ефекти сухого гоління і дав поради, як голитися, щоб зберегти цілісність шкіри.

Про всі деталі розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Livestrong.

Що таке сухе гоління?

Дерматолог Брюс Робінсон розповів, що сухе гоління - це саме те, як це звучить - гоління без води, крему для гоління чи пінки. Якщо ви коли-небудь брали бритву або тример і відразу ж починали голити волосся, не змочуючи їх попередньо, це сухе гоління.

Перевага сухого гоління полягає в тому, що воно відбувається швидше, тож люди, які в дорозі, можуть просто взяти тример, не використовуючи гель для гоління та не намочуючи обличчя

Такий вид гоління може справді дратувати шкіру. Для чистого та ретельного гоління доктор Робінсон радить вологе гоління, щоб запобігти пошкодженням від бритви та наступним побічним ефектам.

Побічні ефекти сухого гоління

Подразнення та чутливість шкіри

Людям з дуже чутливою шкірою слід остерігатися сухого гоління, каже доктор Робінсон. Також це небезпечно для людей, які страждають на такі захворювання шкіри, як екзема або псоріаз.

‌Вросле волосся

Якщо ви пропускаєте змочування волосся перед голінням, волосся не встигає розм’якшитися перед видаленням. Без цього змащення ваша бритва не зрізає волосся так гладко, що може призвести до появи врослого волосся або нерівностей.

‌Нерівномірні результати

Сухе гоління не забезпечує такої гладкості гоління, як вологе, що призводить до нерівномірних результатів і затримки волосся. ‌Ризик інфікування.‌ Якщо ви поспішно голитеся насухо, ви, швидше за все, поріжете шкіру, що підвищує ризик інфікування.

Фолікуліт

Йдеться про захворювання шкіри, спричинене інфекцією, яке може погіршитися під час сухого гоління, каже доктор Робінсон.

Поради щодо сухого гоління

Іноді сухе гоління є єдиним вибором, коли ви поспішаєте і потрібно швидко видалити небажане волосся. Якщо ви збираєтеся голитися насухо, доктор Робінсон пропонує ці поради, щоб зробити це безпечно:

‌Підтримуйте свою бритву в хорошому стані‌

Обов'язково очищайте її після кожного гоління, щоб запобігти подразненню шкіри, і уникайте гоління старою бритвою. ‌

Переконайтеся, що ваша шкіра чиста

Таким чином менше шансів, що поріз або поріз переросте в інфекцію.

Послідовне гоління допоможе запобігти вростанню волосся. ‌

Зволожуйте шкіру

Нанесіть зволожуючий крем, щоб уникнути сухості шкіри, яка лущиться після сухого гоління. ‌

Голіться відповідно до напрямку волосся‌

Не йдіть проти росту волосся. Незважаючи на те, що це дає вам більш ретельне гоління, це більше дратує і є більше шансів отримати вросле волосся.

‌Використовуйте бритву з одним лезом‌

Бритви з кількома лезами збільшують ймовірність подразнення шкіри.

‌Оберіть електричний тример‌

Якщо ви схильні до врослого волосся, тример може бути навіть кращим вибором, оскільки він не зовсім голить волосся.