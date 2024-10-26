Вещь №1, которую вы никогда не должны делать во время бритья

Дерматолог и доктор медицинских наук рассказал побочные эффекты сухого бритья и дал советы, как бриться, чтобы сохранить целостность кожи.

Обо всех деталях рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Livestrong.

Что такое сухое бритье?

Дерматолог Брюс Робинсон рассказал, что сухое бритье - это именно то, как это звучит - бритье без воды, крема для бритья или пенки. Если вы когда-нибудь брали бритву или триммер и сразу же начинали брить волосы, не смачивая их предварительно, это сухое бритье.

Преимущество сухого бритья заключается в том, что оно происходит быстрее, поэтому люди, которые в пути могут просто взять триммер, не используя гель для бритья и не намачивая лицо.

Такой вид бритья может действительно раздражать кожу. Для чистого и тщательного бритья доктор Робинсон советует влажное бритье, чтобы предотвратить повреждения от бритвы и последующие побочные эффекты.

Побочные эффекты сухого бритья

Раздражение и чувствительность кожи

Людям с очень чувствительной кожей следует остерегаться сухого бритья, говорит доктор Робинсон. Также это опасно для людей, страдающих такими заболеваниями кожи, как экзема или псориаз.

‌Вросшие волосы

Если вы пропускаете смачивание волос перед бритьем, волосы не успевают размягчиться перед удалением. Без этой смазки ваша бритва не срезает волосы так гладко, что может привести к появлению вросших волос или неровностей.

Неравномерные результаты

Сухое бритье не обеспечивает такой гладкости бритья, как влажное, что приводит к неравномерным результатам и задержке волос. ‌Риск инфицирования.‌ Если вы поспешно бреетесь насухо, вы, скорее всего, порежете кожу, что повышает риск инфицирования.

Фолликулит

Речь идет о заболевании кожи, вызванном инфекцией, которое может ухудшиться во время сухого бритья, говорит доктор Робинсон.

Советы по сухому бритью

Иногда сухое бритье является единственным выбором, когда вы спешите и нужно быстро удалить нежелательные волосы. Если вы собираетесь бриться насухо, доктор Робинсон предлагает эти советы, чтобы сделать это безопасно:

‌Поддерживайте свою бритву в хорошем состоянии‌

Обязательно очищайте ее после каждого бритья, чтобы предотвратить раздражение кожи, и избегайте бритья старой бритвой. ‌

Убедитесь, что ваша кожа чиста

Таким образом, меньше шансов, что порез или порез перерастет в инфекцию.

Последовательное бритье поможет предотвратить врастание волос. ‌

Увлажняйте кожу

Нанесите увлажняющий крем во избежание сухости кожи, которая шелушится после сухого бритья. ‌

Брейтесь по направлению роста волос

Не идите против роста волос. Несмотря на то, что это дает вам более тщательное бритье, это больше раздражает и есть больше шансов получить вросшие волосы.

‌Используйте бритву с одним лезвием‌

Бритвы с несколькими лезвиями увеличивают вероятность раздражения кожи.

‌Выберите электрический триммер‌

Если вы склонны к вросшим волосам, триммер может быть даже лучшим выбором, поскольку он не совсем бреет волосы.