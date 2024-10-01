Трихолог назвала жахливу помилку жінок, яку вони роблять з сивим волоссям

З часом на голові кожної людини може з'являтися сиве волосся. В боротьбі з такою проблемою багато хто допускає помилку, яка може лише погіршити ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror .

Чому виникає сивина

Пігментація волосся є однією з найбільш унікальних особливостей людини. Колір зумовлений пігментом меланіном.

Меланін може руйнуватися з плином часу або під дією різноманітних фізіологічних процесів, серед яких :

генетична схильність до сивини

гормональні порушення ендокринної системи, як от захворювання щитоподібної залози або цукровий діабет

перенесені тяжкі захворювання, зокрема й інфекції

розлади психічної сфери - сильне нервове перенапруження, нервові розлади

Що не можна робити

Трихолог Єва Праудман розповіла, що у соціальних мереж можна знайти багато способів, які нібито допоможуть вирішити таку проблему.

Але багато таких порад є міфами і можуть навіть завдати шкоди волоссю.

Один із найнебезпечніших міфів полягає в тому, що виривання сивого волосся може зупинити його поширення.

"Це не тільки боляче, але й може спричинити пошкодження шкіри голови та інфекцію. Насправді дуже важливо доглядати за будь-яким сивим волоссям, оскільки воно набагато сухіше та схильне до ламання", - зазначила експерт.

Також вона зазначила, що натуральне волосся тонше й, швидше за все, пошкоджується надмірним укладанням або термічним впливом.

Є загальноприйнята думка полягає в тому, що якщо вирвати сиве волосся, то на їхньому місці з’явиться набагато більше. Однак, це лише міф, у яких не варто вірити.

"Я б хотіла, щоб це було правдою, тому що тоді ми могли б так легко допомагати людям із втратою волосся. Але вищипування однієї волосини не змушує рости більше, і це ідея, яка не має наукового підґрунтя", - підсумувала лікар.

Вищипуючи волосся, ви можете травмувати волосяний фолікул, що може призвести до інфекції або навіть залисин.

Важливо знати, що не існує косметичних засобів, які можуть зупинити процес посивіння.

Волосся, яке втратило природний пігмент можна фарбувати або тонувати, або - приймати свою сивину.