Чому після гоління темніє шкіра під пахвами та як цього уникнути

Шкіра під пахвами дуже ніжна, тому схильна до пошкодження. Після гоління під пахвами може шкіра темніти, і деякі фактори призводять до цього.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Особливості шкіри пахв

Дерматолог Каутілья Шаур’я розповіла, що ш кіра пахв м’якша, тонша та чутливіша порівняно з іншими ділянками тіла.

Крім того, оскільки під пахвами є складки, це може призвести до накопичення вологи та бактерій, які роблять область схильною до подразнення.

Пахви мають високу концентрацію потових залоз і волосяних фолікулів, тому шкіра тут відчуває більше тертя і більш чутлива до певних дій, таких як гоління або використання дезодорантів.

Чому пахви можуть темніти після гоління

Агресивне гоління може травмувати волосяні фолікули, що призведе до подразнення, запалення та згодом, постзапальної гіперпігментації.

Гоління без спеціального крему також може призвести до такого стану. Зокрема, це збільшує тертя між бритвою та шкірою, викликаючи більше подразнення та порізи, які призводять до запалення.

Креми для гоління допомагають бритві гладко ковзати по шкірі, мінімізуючи ризик потемніння..

Тон шкіри та текстура волосся також можуть відігравати роль у гіперпігментації після гоління.

До того ж подразнюючі або підсушуючі інгредієнти в антиперспірантах і дезодорантах потенційно можуть викликати запалення з подальшою постзапальною гіперпігментацією. Ризик може збільшитися, якщо ці продукти наносити на щойно поголену шкіру.

Як уникнути "темних пахв"

Деякі люди мають генетичну схильність до гіперпігментації. Завжди варто голитися чистою, гострою бритвою, оскільки затуплена може створити тертя.

Перед голінням дерматолог рекомендує провести близько 10 хвилин у теплій воді, щоб пом’якшити зовнішній шар шкіри, що полегшує видалення волосся.

Також корисно обережно відлущувати шкіру м’яким скрабом, що містить ексфоліанти. Це допомагає звільнити врослі волоски, які застрягли під поверхнею мертвої шкіри перед голінням.

Під час гоління завжди слід використовувати легкі рухи в напрямку росту волосся. Уникайте виконання кількох рухів на тій самій ділянці, оскільки це може спричинити вростання волосся.

Використовуйте ніжний зволожуючий крем або бальзам після гоління із заспокійливими інгредієнтами, такими як алое вера, гліцерин або вітамін Е, щоб зволожити шкіру та зменшити подразнення.

Крім того, уникайте засобів зі спиртом або сильними ароматизаторами.