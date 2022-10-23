UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рибні котлети з "секретним" інгредієнтом: це неймовірна смакота

Скріншот: Готуємо смачнющі рибні котлети
Автор: Світлана Мащенко

Якщо ви або члени вашої родини не люблять рибні котлети, після цього рецепту все зміниться. Просто додайте особливий інгредієнт, який змінить смак до невпізнаваності.

Рецепт з'явився на YouTube-каналі "Народна кухня. Мої рецепти".

Інгредієнти:

  • 1 кг рибного фаршу
  • 300 г свіжого сала (наш секретний інгредієнт)
  • 2 яйця
  • 1 велика цибулина
  • 1 ч. л солі
  • 0,5 ч. л. меленого перцю
  • Кукурудзяні панірувальні сухарі
  • Олія для смаження

Покрокове приготування

Для фаршу підійде філе білої морської риби, наприклад мерлузи (хеку). Сало має бути свіжим, а якщо посолене, не більше ніж три дні.

Перемеліть фарш і сало на м'ясорубку, потріть цибулю на тертку. Додайте сіль та перець. Вбийте яйця.

Ретельно перемішайте фарш. Залиште його відлежатися хоча б хвилин на 10.

Сформуйте котлети, обваляйте в панірувальних сухарях і обсмажте на сковороді з двох боків.

Перекладіть в деко, накрийте кришкою чи фольгою і поставте в розігріту духовку хвилин на 20.

Раніше ми писали, як приготувати смачні бризолі з фаршем.

Також читайте, як спекти чебуреки вдома "як на морі".

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепткотлетиРецепти