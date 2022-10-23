Рыбные котлеты с "секретным" ингредиентом: это невероятное объедение
Если вы или члены вашей семьи не любят рыбные котлеты, после этого рецепта все изменится. Просто добавьте особый ингредиент, который изменит вкус до неузнаваемости.
Рецепт появился на YouTube-канале "Народна кухня. Мої рецепти".
Ингредиенты:
- 1 кг рыбного фарша
- 300 г свежего сала (наш секретный ингредиент)
- 2 яйца
- 1 большая луковица
- 1 ч. л соли
- 0,5 ч. л. молотого перца
- Кукурузные панировочные сухари
- Масло для жарки
Пошаговое приготовление
Для фарша подойдет филе белой морской рыбы, например мерлузы (хека). Сало должно быть свежим, а если посоленное, то не более трех дней.
Перемелите фарш и сало на мясорубку, потрите лук на терку. Добавьте соль и перец. Вбейте яйца.
Тщательно перемешайте фарш. Оставьте его отлежаться хотя бы минут на десять.
Сформируйте котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на сковороде с двух сторон.
Переложите в противень, накройте крышкой или фольгой и поставьте в разогретую духовку на 20 минут.
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