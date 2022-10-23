Рыбные котлеты с "секретным" ингредиентом: это невероятное объедение

Если вы или члены вашей семьи не любят рыбные котлеты, после этого рецепта все изменится. Просто добавьте особый ингредиент, который изменит вкус до неузнаваемости.

Ингредиенты:

1 кг рыбного фарша

300 г свежего сала (наш секретный ингредиент)

2 яйца

1 большая луковица

1 ч. л соли

0,5 ч. л. молотого перца

Кукурузные панировочные сухари

Масло для жарки

Пошаговое приготовление

Для фарша подойдет филе белой морской рыбы, например мерлузы (хека). Сало должно быть свежим, а если посоленное, то не более трех дней.

Перемелите фарш и сало на мясорубку, потрите лук на терку. Добавьте соль и перец. Вбейте яйца.

Тщательно перемешайте фарш. Оставьте его отлежаться хотя бы минут на десять.

Сформируйте котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на сковороде с двух сторон.

Переложите в противень, накройте крышкой или фольгой и поставьте в разогретую духовку на 20 минут.