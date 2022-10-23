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Рыбные котлеты с "секретным" ингредиентом: это невероятное объедение

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Воскресенье 23 октября 2022 08:30
Рыбные котлеты с "секретным" ингредиентом: это невероятное объедение Скриншот: Готовим вкусные рыбные котлеты
Автор: Светлана Мащенко

Если вы или члены вашей семьи не любят рыбные котлеты, после этого рецепта все изменится. Просто добавьте особый ингредиент, который изменит вкус до неузнаваемости.

Рецепт появился на YouTube-канале "Народна кухня. Мої рецепти".

Ингредиенты:

  • 1 кг рыбного фарша
  • 300 г свежего сала (наш секретный ингредиент)
  • 2 яйца
  • 1 большая луковица
  • 1 ч. л соли
  • 0,5 ч. л. молотого перца
  • Кукурузные панировочные сухари
  • Масло для жарки

Пошаговое приготовление

Для фарша подойдет филе белой морской рыбы, например мерлузы (хека). Сало должно быть свежим, а если посоленное, то не более трех дней.

Перемелите фарш и сало на мясорубку, потрите лук на терку. Добавьте соль и перец. Вбейте яйца.

Тщательно перемешайте фарш. Оставьте его отлежаться хотя бы минут на десять.

Сформируйте котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на сковороде с двух сторон.

Переложите в противень, накройте крышкой или фольгой и поставьте в разогретую духовку на 20 минут.

Раньше мы писали, как приготовить вкусные бризоли с фаршем.

Также читайте, как испечь чебуреки дома "как на море".

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