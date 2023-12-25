Рибалка "спіймав" на магніт дещо неймовірне: його знахідці сотні років (фото)

Як рибалка "спіймав" артефакт

Щасливий чоловік розповів, що захоплюється рибалкою та любить шукати предмети старовини на дні водоймищ. І тому він використовує спеціальний магніт. Одне з таких "полювань" на артефакти виявилося неймовірно успішним.

Чоловік знайшов у річці старовинний меч і був приголомшений, коли зрозумів, скільки йому років (колаж: РБК-Україна)

Хілл не став залишати знахідку у себе і не намагався чистити меч (адже це варто робити лише тим, хто вміє поводитися з подібними артефактами). Він звернувся до спеціального відомства, яке займається унікальними знахідками. Тепер меч вивчать експерти.

Їм потрібно визначити, скільки знахідці років і кому вона могла належати. Сам рибалка пишається собою і радий тому, що йому вдалося "зловити" такий артефакт. Він ловить на магніт вже понад п'ять років. Раніше йому вдавалося дістати з води гранату та протитанковий снаряд. Також чоловік нерідко "ловить" сміття, завдяки чому чистить річки.