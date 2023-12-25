Рибалка "спіймав" на магніт дещо неймовірне: його знахідці сотні років (фото)

29-річний рибалка "спіймав" на магніт у річці графства Дорсет, Англія, неймовірний артефакт. Стівен Хілл дістав із води старовинний меч, якому може бути від 400 до 600 років.
Як виглядає знахідка та як саме чоловіку вдалося її виявити, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Yahoo! News, Daily Mail.
Щасливий чоловік розповів, що захоплюється рибалкою та любить шукати предмети старовини на дні водоймищ. І тому він використовує спеціальний магніт. Одне з таких "полювань" на артефакти виявилося неймовірно успішним.
Чоловік знайшов у річці старовинний меч і був приголомшений, коли зрозумів, скільки йому років (колаж: РБК-Україна)
Хілл не став залишати знахідку у себе і не намагався чистити меч (адже це варто робити лише тим, хто вміє поводитися з подібними артефактами). Він звернувся до спеціального відомства, яке займається унікальними знахідками. Тепер меч вивчать експерти.
Їм потрібно визначити, скільки знахідці років і кому вона могла належати. Сам рибалка пишається собою і радий тому, що йому вдалося "зловити" такий артефакт. Він ловить на магніт вже понад п'ять років. Раніше йому вдавалося дістати з води гранату та протитанковий снаряд. Також чоловік нерідко "ловить" сміття, завдяки чому чистить річки.
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