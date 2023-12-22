З оленями, сніжинками і дзвіночками: звідки взялися "огидні" різдвяні светри і чому вони популярні

Символами Різдва є не тільки ялинка, святковий стіл та прикрашений гірляндами будинок, а й теплий светр зеленого, червоного чи білого кольору із зимовими мотивами - сніговиком, оленем, цукерками чи дзвіночками. Цей одяг швидко став невіддільною частиною різдвяних свят.

Історія різдвяного светра

Пуловери з різдвяною тематикою почали з’являтися в 1950-х роках, мабуть, на знак зростання комерціалізації свята. Спочатку їх називали "Jingle Bell Sweaters", вони не були такими яскравими, як сьогоднішні версії, і не стали популярними на ринку, хоча деякі телевізійні персонажі їх носили.

Лише у 1980-х роках ця річ стала мейнстримом. Це відбулося завдяки поп-культурі та комедії "Різдвяні канікули". Светри зі сніжинками не вважалися крутими, але вони випромінювали святковий настрій і носили їх на офісних вечірках, і на Різдво.

Відродження тривало недовго. У 1990-х роках популярність різдвяного светра пройшла. На рубежі нового тисячоліття ця річ вважалася справжнім несмаком.

Згадайте "Щоденник Бріджит Джонс" 2001 року, у якому Марк Дарсі (виконує роль Колін Ферт) повертається, щоб привітати Бріджит (Рене Зеллвегер) на сімейній вечірці в непривабливому в’язаному одязі із зображенням гігантського червононосого північного оленя. Тоді Бріджит жахається.

Кадр із фільму "Щоденник Бріджит Джонс" (скриншот)

На початку 2000-х років у різдвяні светри вдихнули нове життя. Тоді почали влаштовувати тематичні вечірки. Перша така була у Ванкувері у 2002 році.

Протягом наступного десятиліття в’язаний одяг перетворився на "нову святкову традицію". Такі гіганти швидкої моди, як Topshop, і роздрібні торговці високого класу, як-от Nordstrom, почали заповнювати свої полиці та сайти яскравим дизайном кожного святкового сезону.

У 2007 році Стелла Маккартні випустила альпійський светр із зображенням білого ведмедя. Givenchy - у 2010 році, а Dolce & Gabbana наступного року.

2012 рік став поворотним моментом у повному захопленні "потворними" светрами. Британська благодійна організація Save the Children запустила Christmas Jumper Day, акцію зі збору коштів, яка заохочує людей надягати свої найкрасивіші светри.

Британська газета The Telegraph назвала цей товар "необхідним у цьому сезоні", тоді як New York Times повідомила про "потворні різдвяні пробіжки в різдвяних светрах", паби та спеціалізовані інтернет-магазини, які процвітають у Штатах. У цей час на в’язаних речах з’явилося більше дощику, дзвіночків і дивних деталей.

Королівська сім'я у різдвяних светрах (фото: із відкритих джерел)

Знаменитості, від Тейлор Свіфт до Каньє Веста, також підтримали цю тенденцію. Ведучий вечірнього ток-шоу Джиммі Феллон навіть почав вести регулярний сегмент під назвою "12 днів різдвяних светрів".

Перша леді Джилл Байден представила у ньому святкові прикраси Білого дому. А розвиток соціальних мереж лише підвищив статус "потворного светра".

Експерти пояснюють, що Різдво буває доволі напруженим періодом. А коли люди його святкують у кумедних светрах, то це може дещо розрядити ситуацію та додати посмішок.

Сучасні магазини також пропонують широкий асортимент різдвяних светрів різноманітних фасонів та дизайнів.