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Рыбак "поймал" на магнит нечто невероятное: его находке сотни лет (фото)

Случайная находка оказалась очень ценной (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

29-летний рыбак "поймал" на магнит в реке графства Дорсет, Англия, невероятный артефакт. Стивен Хилл достал из воды старинный меч, которому может быть от 400 до 600 лет.

Как выглядит находка и как именно мужчине удалось ее обнаружить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Во время написания материала были использованы источники: Yahoo! News, Daily Mail.

Как рыбак "поймал" артефакт

Счастливый мужчина рассказал, что увлекается рыбалкой и любит искать предметы старины на дне водоемов. Для этого он использует специальный магнит. Одна из таких "охот" на артефакты оказалась невероятно успешной.

Мужчина нашел в реке старинный меч и был ошарашен, когда понял, сколько ему лет (коллаж: РБК-Украина)

Хилл не стал оставлять находку у себя и не пытался чистить меч (ведь это стоит делать лишь тем, кто умеет обращаться с подобными артефактами). Он обратился в специальное ведомство, которое занимается уникальными находками. Теперь меч изучат эксперты.

Им предстоит определить, сколько находке лет и кому она могла принадлежать. Сам рыбак гордится собой и рад тому, что ему удалось "поймать" такой артефакт. Он увдекается ловлей на магнит уже более пяти лет. Ранее ему удавалось достать из воды гранату и противотанковый снаряд. Также мужчина нередко "ловит" мусор, благодаря чему чистит реки.

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