Риба не буде смердіти під час смаження, якщо зробити з нею це

Промити рибу холодною водою

Риба може неприємно пахнути під час смаження внаслідок розмноження бактерій. Швидке промивання в холодній воді до приготування може видалити більшість бактерій і жирних кислот. Після промивання висушіть рибу паперовим рушником.

Втім, якщо свіжа риба має різкий неприємний запах та вкрита слизом - ймовірно, вона зіпсувалася і її краще не вживати в їжу взагалі.

Замочити в молоці

Білки, присутні в молоці, можуть пом'якшити жирні кислоти в рибі, які піддавалися впливу повітря. Саме ці кислоти надають рибі характерного неприємного запаху або смаку.

Щоб риба не виділяла неприємних запахів під час смаження, її слід замочити в молоці приблизно на 20 хвилин, а потім промити холодною водою і обсмажити.

Покласти в олію петрушку

Гілочка петрушки, кинута в олію для смаження, поглинає неприємні запахи. Таким чином, рибний запах вбирається в зелень і не поширюється по всьому будинку.

Натерти лимонним соком

Дехто використовує цитрусові соки або навіть оцет у рецептах страв з риби, щоб зберегти приємний аромат на кухні. Для цього рибу потрібно просто натерти скибкою лимона до смаження.

Лимонний сік та спеції можуть допомогти позбутися запаху риби під час смаження (ілюстративне фото: Freepik)

Замаринувати в спеціях

Крім цього рекомендують натирати стейки і філе ароматними спеціями, такими як часник і цибуля. Ще один варіант - замаринувати свіжу рибу у духмяних спеціях.

Загорнути рибу

Щоб запобігти запаху риби під час смаження, смажте або запікайте її на пергаменті або у фользі, додаючи приправи на свій смак.

Конверт утримує пару з ароматом, а коли риба буде готова, "упакування" можна розгорнути біля відчиненого вікна.

Прокип'ятити прянощі

Щоб нейтралізувати запах риби під час смаження, під час приготування можна закип'ятити в окремому посуді воду з прянощами, наприклад, корицею. Стійкий та приємний аромат прянощів має перебити запах риби.