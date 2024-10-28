Риба не буде смердіти під час смаження, якщо зробити з нею це

Смажена риба - проста та ароматна страва. Але стійкий запах смаженої риби навряд комусь подобається. На щастя, його можна позбутися простими способами, всього лише обробивши рибу перед приготуванням.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало поради, які допоможуть позбутися запаху смаженої риби під час приготування.
Риба може неприємно пахнути під час смаження внаслідок розмноження бактерій. Швидке промивання в холодній воді до приготування може видалити більшість бактерій і жирних кислот. Після промивання висушіть рибу паперовим рушником.
Втім, якщо свіжа риба має різкий неприємний запах та вкрита слизом - ймовірно, вона зіпсувалася і її краще не вживати в їжу взагалі.
Білки, присутні в молоці, можуть пом'якшити жирні кислоти в рибі, які піддавалися впливу повітря. Саме ці кислоти надають рибі характерного неприємного запаху або смаку.
Щоб риба не виділяла неприємних запахів під час смаження, її слід замочити в молоці приблизно на 20 хвилин, а потім промити холодною водою і обсмажити.
Гілочка петрушки, кинута в олію для смаження, поглинає неприємні запахи. Таким чином, рибний запах вбирається в зелень і не поширюється по всьому будинку.
Дехто використовує цитрусові соки або навіть оцет у рецептах страв з риби, щоб зберегти приємний аромат на кухні. Для цього рибу потрібно просто натерти скибкою лимона до смаження.
Лимонний сік та спеції можуть допомогти позбутися запаху риби під час смаження (ілюстративне фото: Freepik)
Крім цього рекомендують натирати стейки і філе ароматними спеціями, такими як часник і цибуля. Ще один варіант - замаринувати свіжу рибу у духмяних спеціях.
Щоб запобігти запаху риби під час смаження, смажте або запікайте її на пергаменті або у фользі, додаючи приправи на свій смак.
Конверт утримує пару з ароматом, а коли риба буде готова, "упакування" можна розгорнути біля відчиненого вікна.
Щоб нейтралізувати запах риби під час смаження, під час приготування можна закип'ятити в окремому посуді воду з прянощами, наприклад, корицею. Стійкий та приємний аромат прянощів має перебити запах риби.
Раніше ми писали про те, як перевірити, чи достатньо розігріта пательня.
Читайте також, як зробити вінегрет ще смачнішим, всього лише змінивши спосіб приготування.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Lifehacker, Sante Plus, Southern Living, All Recipes,