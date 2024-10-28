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Рыба не будет вонять во время жарки, если сделать с ней это

Рыба выделяет ароматы во время жарки (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Жареная рыба - простое и ароматное блюдо. Но стойкий запах жареной рыбы вряд ли кому-то нравится. К счастью, от него можно избавиться простыми способами, всего лишь обработав рыбу перед приготовлением.

РБК-Украина (проект Styler) собрала советы, которые помогут избавиться от запаха жареной рыбы во время приготовления.

Промыть рыбу холодной водой

Рыба может неприятно пахнуть во время жарки в результате размножения бактерий. Быстрое промывание в холодной воде до приготовления может удалить большинство бактерий и жирных кислот. После промывки высушите рыбу бумажным полотенцем.

Впрочем, если свежая рыба имеет резкий неприятный запах и покрыта слизью - вероятно она испортилась и ее лучше не употреблять в пищу вообще.

Замочить в молоке

Белки, присутствующие в молоке, могут смягчить жирные кислоты в рыбе, которые подвергались воздействию воздуха. Именно эти кислоты придают рыбе характерный неприятный запах или вкус.

Чтобы рыба не выделяла неприятных запахов при жарке, ее следует замочить в молоке примерно на 20 минут, а затем промыть холодной водой и обжарить.

Положить в масло петрушку

Веточка петрушки, брошенная в масло для жарки, поглощает неприятные запахи. Таким образом, рыбный запах впитывается в зелень и не распространяется по всему дому.

Натереть лимонным соком

Некоторые используют цитрусовые соки или даже уксус в рецептах блюд из рыбы, чтобы сохранить приятный аромат на кухне. Для этого рыбу нужно просто натереть ломтиком лимона до жарки.

Лимонный сок и специи могут помочь избавиться от запаха рыбы во время жарки (иллюстративное фото: Freepik)

Замариновать в специях

Кроме этого рекомендуют натирать стейки и филе ароматными специями, такими как чеснок и лук. Еще один вариант - замариновать свежую рыбу в ароматных специях.

Завернуть рыбу

Чтобы предотвратить запах рыбы во время жарки, жарьте или запекайте ее на пергаменте или в фольге, добавляя приправы по своему вкусу.

Конверт удержит пар с ароматом, а когда рыба будет готова, "упаковку" можно развернуть возле открытого окна.

Прокипятить пряности

Чтобы нейтрализовать запах рыбы во время жарки, во время приготовления можно вскипятить в отдельной посуде воду с пряностями, например корицей. Устойчивый и приятный аромат пряностей должен перебить запах рыбы.

Раньше мы писали о том, как проверить, достаточно ли разогрета сковорода.

Читайте также, как сделать винегрет еще более вкусным, всего лишь изменив способ приготовления.

При написании материала использовались следующие источники: Lifehacker, Sante Plus, Southern Living, All Recipes,

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