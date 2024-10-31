Ріанна вперше за довгий час показала своїх синів: як вони виглядають (відео)

"Так, я знаю! Ми офіційно одна з тих сімей, яка на свята одягається у однакові вбрання", - з гумором зазначила у публікації співачка.

Ріанна із синами (фото: instagram.com/badgalriri)

Співачка позувала разом із синами у фемелі луках у фотосесії для свого бренду Savage X Fenty. Щоб максимально передати атмосферу буднів молодої мами, Ріанна доповнила свій образ зачіскою з бігуді, а також безліччю масивних прикрас.

Ріанна із синами (фото: instagram.com/badgalriri)

На відео співачка продемонструвала, як складно було організувати фотосесію із двома маленькими дітьми, які постійно тікають із кадру.

Сімейне фото (фото: instagram.com/badgalriri)

Багато підписників відразу почали коментувати публікації знаменитості, зазначивши, що діти дуже схожі на свого батька - репера A$AP Rocky. Інші, навпаки, наголосили, що чекають на новий альбом співачки. Але, зважаючи на все, вона насолоджується своїм материнством.



Що відомо про особисте життя співачки

Ріанна - барбадоська співачка, музичний продюсер, модний дизайнер, філантроп, актриса кіно, телебачення та озвучування.

Була у стосунках із виконавцем Крісом Брауном. Після розставання з ним Ріанна зустрічалася з гравцем Los Angeles Dodger Меттом Кемпом та з баскетболістом Джей Ар Смітом.

Протягом кількох років ходили чутки про роман співачки з репером Дрейком.

З 2017 по 2020 рік зустрічалася з мільярдером із Саудівської Аравії Хассаном Джамілем.

З репером A$AP Rocky співачка була знайома багато років, але стосунки у них почалися лише у 2021 році. Вже за рік співачка повідомила, що чекає на дитину. У травні 2022 року народився первісток пари Ноа Мерес, а 2023-го - другий син Ріот. За останній рік Ріанну кілька разів підозрювали у третій вагітності.

Бойфренд Ріанни із сином (фото: instagram.com/badgalriri)