Рианна впервые за долгое время показала своих сыновей: как они выглядят (видео)

"Да, я знаю! Мы официально одна из тех семей, которая на праздники одевается в одинаковые наряды", - с юмором отметила в публикации певица.

Рианна с сыновьями (фото: instagram.com/badgalriri)

Певица позировала вместе с сыновьями в фэмели луках в фотосессии для своего бренда Savage X Fenty. Чтобы максимально передать атмосферу будней молодой мамы Рианна дополнила свой образ прической с бигуди, а также множеством массивных украшений.

Рианна с сыновьями (фото: instagram.com/badgalriri)

На видео певица продемонстрировала, как сложно было организовать фотосессию с двумя маленькими детьми, которые постоянно убегают из кадра.

Семейное фото (фото: instagram.com/badgalriri)

Многие подписчики тут же принялись комментировать публикации знаменитости, отметив, что дети очень похожи на своего отца - рэпера A$AP Rocky. Другие, наоборот, подчеркнули, что ждут новый альбом певицы. Но, судя по всему, она наслаждается своим материнством.



Что известно о личной жизни певицы

Рианна - барбадосская певица, музыкальный продюсер, модный дизайнер, филантроп, актриса кино, телевидения и озвучивания.

Была в отношениях с исполнителем Крисом Брауном. После расставания с ним Рианна встречалась с игроком Los Angeles Dodger Мэттом Кемпом и с баскетболистом Джей Ар Смитом.

На протяжении нескольких лет ходили слухи о романе певицы с рэпером Дрейком.

С 2017 по 2020 год встречалась с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем.

С рэпером A$AP Rocky певица была знакома много лет, но отношения у них завязались лишь в 2021 году. Уже через год певица сообщила, что ждет ребенка. В мае 2022 года родился первенец пары Ноа Мерес, а в 2023-м - второй сын Риот. За последний год Рианну несколько раз подозревали в третьей беременности.

Бойфренд Рианны с сыном (фото: instagram.com/badgalriri)