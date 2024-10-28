Камалія розповіла про проблеми зі здоров'ям у доньки та показала відео з лікарні

Камалія, яка нещодавно назвала причину розлучення з чоловіком, цього разу розповіла невтішні новини. Співачка зазначила, що її 11-річна донька Мірабелла отримала серйозну травму.

Донька Камалії травмувалася

У вересні дівчинка зламала руку внаслідок падіння з самоката, а тепер з нею знову трапилася неприємна ситуація. Камалія пояснила, що інцидент стався, коли Мірабелла з сестрою була у гостях.

Дівчата бігали по кімнаті, і в якийсь момент Мірабелла підковзнулася та сильно вдарилася пальцем об меблі, тому батькам довелося викликати лікарів. Згодом з’ясувалося, що у дівчинки перелом пальця ноги.

"На жаль, трапилася нова біда. У гостях у друзів, де дівчатка весело бігали босоніж кімнатою, Мірабелла посковзнулась і сильно вдарилась пальцем об край меблів. І знову цей знайомий біль і новий перелом, цього разу пальчика на нозі…", - написала виконавиця.

"Це так боляче, як мамі, бачити, як твоя дитина знову і знову проходить через біль. З кожним її кроком відчуваю, як стискається моє серце… Дуже хочеться захистити, огорнути, оберігати від усіх негараздів, але інколи життя підкидає свої випробування", - також зазначила вона у пості.

Наостанок колишня дружина Захура закликала батьків насолоджуватися кожною безтурботною радістю дитини, але при цьому завжди пильнувати за її безпекою, адже іноді дрібниці можуть призвести до великих неприємних наслідків.

"Сподіваємося на швидке одужання нашої маленької хороброї дівчинки, і я ще раз хочу висловити щиру подяку лікарям, які, без сумніву, знову будуть з нами в цей нелегкий момент", - додала зірка сцени.

Нагадаємо, у вересні Мірабелла отримала перелом зі зміщенням внаслідок падіння з електросамоката. Тоді їй надали експертну допомогу в дитячій лікарні "Охматдит".

Камалія з колишнім чоловіком та дітьми (Фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Близнючки Арабелла і Мірабелла народилися у шлюбі Камалії з Мохаммедом Захуром, офіційні стосунки яких тривали з 2003 по 2023 рік. Окрім того, британсько-український мільйонер пакистанського походження також має дітей від іншого шлюбу.