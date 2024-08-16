Ріанна похвалилася фігурою в розкішній спідній білизні: спокусливі фото

Артистка знялася для нової колекції свого бренду спідньої білизни Savage X Fenty. Вона позувала в чорному мереживному бюстгальтері та комплекті спідньої білизни з підв'язками та панчохами до стегон.

Свій образ Ріанна також доповнила лакованими туфлями з вузьким носком на високих шпильках, а також розкішним браслетом та перстнем із коштовним камінням.

Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Для фотосесії співачка також обрала зачіску з ефектом вологого кучерявого волосся. Завершував образ легкий макіяж із акцентом на губах.

Артистка обрала кілька вигідних поз, які підкреслили переваги її фігури і приховали недоліки.

Ріанна в нижній білизні (фото: instagram.com/badgalriri)

Фоловери барбадоської співачки та модельєра вже встигли оцінити гарячу фотосесію. У коментарях вони не перестають слати Ріанні вогняні смайлики і захоплюватися її фігурою після двох вагітностей та пологів.

Зазначимо, що це вже друга відверта серія знімків знаменитості у спідній білизні за кілька місяців, якою вона розвіяла чутки про третю вагітність, що їй приписували таблоїди лише через 7 місяців після других пологів. Вони зазначали, що мали розмову з близькими до оточення співачки людьми, які стверджували, що знають стать дитини, і цього разу пара чекає на дівчинку.

Нова фотосесія співачки (фото: instagram.com/badgalriri)

Нагадаємо, з 2021 року Ріанна перебуває у стосунках із репером ASAP Rocky. У січні 2022 року пара повідомила про вагітність, а в травні народився їхній перший син Ноа Мерес.

У лютому 2023 року артистка приголомшила новиною, що вона знову перебуває у цікавому становищі. Ріанна продемонструвала живіт, що округлився, під час виступу на американському футболі Super Bowl. Другий син знаменитості народився у серпні 2023-го - хлопчика назвали Ріотом.