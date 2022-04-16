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В РФ заявили, что "биолаборатории" из Украины теперь в Монголии. Их перенесли

Новина українською →
Суббота 16 апреля 2022 13:45
В РФ заявили, что "биолаборатории" из Украины теперь в Монголии. Их перенесли Иллюстративное фото: Ученые в Монголии (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Те самые жуткие "украинские биолаборатории", которыми путинская пропаганда "кошмарит" зомбированный мозг среднестатистического россиянина, теперь... в Монголии.

Такое нелепое заявления сделал российский сенатор Константин Косачев.

По словам политика, уже после начала "спецоперации" в Украине, американцы вступили в контакт с Монголией.

"Собираются (американцы. - Ред.) там ставить лаборатории. Есть серьезные основания полагать, что это те самые, которые они свернули в Украине. Им важно по-прежнему оставаться вплотную к России", - заявил он.

Отметим, что Монголия - одна из беднейших стран мира, которая граничит с Россией и Китаем.

Ранее мы писали, что пока российский оккупант убивал украинцев, его жена удовлетворяла другого.

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Биолаборатории Война России против Украины
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