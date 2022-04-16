В РФ заявили, что "биолаборатории" из Украины теперь в Монголии. Их перенесли

Те самые жуткие "украинские биолаборатории", которыми путинская пропаганда "кошмарит" зомбированный мозг среднестатистического россиянина, теперь... в Монголии.

По словам политика, уже после начала "спецоперации" в Украине, американцы вступили в контакт с Монголией.

"Собираются (американцы. - Ред.) там ставить лаборатории. Есть серьезные основания полагать, что это те самые, которые они свернули в Украине. Им важно по-прежнему оставаться вплотную к России", - заявил он.

Отметим, что Монголия - одна из беднейших стран мира, которая граничит с Россией и Китаем.