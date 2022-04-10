Пока российский оккупант убивал украинцев, его жена удовлетворяла другого (видео)
Российский пленный позвонил жене, чтобы рассказать о своем положении в Украине. Но выяснилось, что она в это время с другим.
Смотрите видео в материале Styler, на котором разыгрался курьезный любовный треугольник.
"Пока российский оккупант убивал украинцев, его жена сбежала к нацмену", - подписаны кадры разошлись по разным Telegram-каналам.
Антон Геращенко показал видео, на котором с российским пленным произошел небольшой казус во время телефонного разговора с женой.
На кадрах жена отвечает своему мужу, что она сейчас с другим. Потом трубку берет любовник и говорит: "Салам, братан, как дела?"
Пленный просит прервать разговор.
Ранее мы писали, что пленный "армии ЛДНР" рассказал, как их готовили к войне. Ему выдали ржавую винтовку 1941 года.
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