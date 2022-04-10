Пока российский оккупант убивал украинцев, его жена удовлетворяла другого (видео)

Российский пленный позвонил жене, чтобы рассказать о своем положении в Украине. Но выяснилось, что она в это время с другим.

Смотрите видео в материале Styler , на котором разыгрался курьезный любовный треугольник.

На кадрах жена отвечает своему мужу, что она сейчас с другим. Потом трубку берет любовник и говорит: "Салам, братан, как дела?"

Антон Геращенко показал видео, на котором с российским пленным произошел небольшой казус во время телефонного разговора с женой.

"Пока российский оккупант убивал украинцев, его жена сбежала к нацмену", - подписаны кадры разошлись по разным Telegram-каналам.

Ранее мы писали, что пленный "армии ЛДНР" рассказал, как их готовили к войне. Ему выдали ржавую винтовку 1941 года.

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