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У РФ заявили, що "біолабораторії" з України тепер в Монголії. Їх перенесли

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Субота 16 квітня 2022 13:45
У РФ заявили, що "біолабораторії" з України тепер в Монголії. Їх перенесли Ілюстративне фото: вчені в Монголії (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Ті самі моторошні "українські біолабораторії", якими путінська пропаганда "кошмарить" зомбований мозок середньостатистичного росіянина, тепер... у Монголії.

Таку безглузду заяву зробив російський сенатор Костянтин Косачов.

За словами політика, вже після початку "спецоперації" в Україні, американці вступили в контакт з Монголією.

"Збираються (американці. - Ред.) там ставити лабораторії. Є серйозні підстави вважати, що це ті самі, які вони згорнули в Україні. Їм важливо як і раніше залишатися впритул до Росії", - заявив він.

Зазначимо, що Монголія - одна з найбідніших країн світу, яка межує з Росією і Китаєм.

Раніше ми писали, що поки російський окупант вбивав українців, його дружина задовольняла іншого.

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Биолаборатории Війна Росії проти України
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