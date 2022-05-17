В РФ воруют бизнес западных компаний: просто меняют название

При чем, использовать ту же торговую марку не будут, а просто сменят пару букв в названии и выдадут товары за свои собственные.

Россия ворует не только самолеты у европейских компаний и зерно в Украине, но и торговые марки мировых брендов. Компании, которые остановили свой бизнес на территории РФ, вынуждены продавать заводы за копейки. А тех, кто все еще медлит с уходом из РФ, ждет и более печальные последствия - воровство.

Как Россия ворует бизнес западных компаний - читайте в материале ниже.

Недавно в России появилась своя "Кока-кола", точнее CoolCola. Московский завод "Очаково" выпустил подделку напитков и назвал их без особых затей – CoolCola, Fancy, Street. В релизе указано, что напитки с "культовым вкусом колы", "с узнаваемым вкусом фанты" и "газированный освежающий напиток с натуральными соками лимона, лайма и растительными экстрактами" прекрасно утоляют жажду.

Американская компания Coca-Cola заявила об остановке своей работы на территории России после вторжения в Украину. Также поступили компании Pepsi и Starbucks.

Следующим скорее всего станет McDonalds. Компания сначала заявила о приостановке своей деятельности, а позже - о полном уходе из России. В сети появились фото о замене сети ресторанов быстрого питания на сеть "Дядя Ваня". Однако информацию не подтвердили.

А после объявления о продаже бизнеса McDonalds в России, в филиале заявили, что компания продолжит работу в стране под новым брендом.

И действительно - активы будут проданы и скорее всего за минимальную цену, а вот все рабочие места сохранятся и в российском филиале отметили, что будет новый бренд, новая сеть предприятий быстрого обслуживания на тех местах, где ранее работал McDonalds. Открытие запланировано в июне, так как собираются сохранить все меню, а поставщики – все из РФ.

Остается только гадать, как же назовут новую сеть - дядя Ваня или опять сменят пару букв, чтобы не заморачиваться. Использовать логотип McDonalds в России не имеют право.

Вот так или может вот так:

А вот с бизнесом Reebok решили еще проще - его перепродали турецкому холдингу FLO Retailing. Сделка уже закрыта, новый владелец получил доступ к 100 торговым точкам и собирается переименовать магазины, но сохранить при этом бренд. Эксперты считают, что компанию купили по цене в три раза меньше ее реальной стоимости.

То есть, кроссовки Reebok в РФ будут, но турецкие. И возможно в название тоже сменят одну букву.

Судьба автомобильного завода Renault более печальна. Все активы французской группы Renault на территории РФ переходят в государственную собственность. 67,69% акций уходят Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту, а остальные сохранит Ростех.

100% акций московского завода "Рено Россия" уходят правительству столицы РФ. И как заявили новые владельцы, на мощностях этого завода возобновят производство автомобилей под брендом "Москвич", которое остановили более 20 лет назад.

Проданы с молотка и другие компании: финская Raisio, которая выпускала хлопья, каши и мюсли Nordic ушла "Копэкер Агро". Цена не указывается, но точно ниже рыночной.

Ушел из РФ и второй по величине производитель пива в мире Heineken. Новый владелец бизнеса пообещал сохранить заработную плату сотрудникам до конца 2022 года. И скорее всего там будут выпускать свое пиво под другим названием.

А бельгийская пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev, которая выпускала пиво Bud, ведет переговоры с турецким партнером о продаже. В сделке указана приостановка лицензии на производство и продажу пива этой марки в РФ.

Немецкая компания OBI по производству товаров для дома передала свои активы в управление консалтинговой группы. Российские магазины будут проданы инвестору с сохранением рода деятельности компании и рабочих мест.

И кстати, еще 10 марта организация "Общественная потребительская защита" передала в генпрокуратуру РФ список западных компаний, имущество которых нужно "национализировать".

В список вошло около 60 компаний и по мнению организации, нужно просто национализировать те компании, которые отказываются работать с агрессором.

В этот список вошли: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и многие другие. И список пообещали увеличить.