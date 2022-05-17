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У РФ крадуть бізнес західних компаній: просто змінюють назву

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Вівторок 17 травня 2022 19:41
У РФ крадуть бізнес західних компаній: просто змінюють назву Росія краде бізнес і просто змінює назву брендів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Росія краде не тільки літаки у європейських компаній і зерно в Україні, а й торгові марки світових брендів. Компанії, які зупинили свій бізнес на території РФ, змушені продавати заводи за копійки. А тих, хто все ще зволікає з відходом з РФ, чекає і більш сумні наслідки - злодійство.

При чому, використовувати ту ж торгову марку не будуть, а просто змінять пару букв в назві та видадуть товари за свої власні.

Як Росія краде бізнес західних компаній - читайте в матеріалі нижче.

Нещодавно в Росії з'явилася своя "Кока-кола", точніше CoolCola. Московський завод "Очаково" випустив підробку напоїв і назвав їх без особливих витівок – CoolCola, Fancy, Street. У релізі зазначено, що напої з "культовим смаком коли", "з впізнаваним смаком Фанти" і "газований освіжаючий напій з натуральними соками лимона, лайма і рослинними екстрактами" прекрасно втамовують спрагу.

Американська компанія Coca-Cola заявила про зупинку своєї роботи на території Росії після вторгнення в Україну. Також вчинили компанії Pepsi та Starbucks.

У РФ крадуть бізнес західних компаній: просто змінюють назвуНаступним швидше за все стане McDonalds. Компанія спочатку заявила про припинення своєї діяльності, а пізніше - про повний відхід з Росії. У мережі з'явилися фото про заміну мережі ресторанів швидкого харчування на мережу"Дядя Ваня". Однак інформацію не підтвердили.

А після оголошення про продаж бізнесу McDonalds в Росії, у філії заявили, що компанія продовжить роботу в країні під новим брендом.

І дійсно - активи будуть продані та швидше за все за мінімальну ціну, а ось всі робочі місця збережуться і в російській філії відзначили, що буде новий бренд, нова мережа підприємств швидкого обслуговування на тих місцях, де раніше працював McDonalds. Відкриття заплановано в червні, оскільки збираються зберегти все меню, а постачальники – все з РФ.

Залишається тільки гадати, як же назвуть нову мережу - дяя Ваня або знову змінять пару букв, щоб не морочитися. Використовувати логотип McDonalds в Росії не мають права.

У РФ крадуть бізнес західних компаній: просто змінюють назву

Ось так чи може ось так:

У РФ крадуть бізнес західних компаній: просто змінюють назвуА ось з бізнесом Reebok вирішили ще простіше - його перепродали турецькому холдингу FLO Retailing. Угода вже закрита, новий власник отримав доступ до 100 торгових точок і збирається перейменувати магазини, але зберегти при цьому бренд. Експерти вважають, що компанію купили за ціною в три рази менше її реальної вартості.

Тобто, кросівки Reebok у РФ будуть, але турецькі. І можливо в назву теж змінять одну букву.

Доля автомобільного заводу Renault більш сумна. Всі активи французької групи Renault на території РФ переходять у державну власність. 67,69% акцій йдуть науково-дослідному автомобільному та автомоторному інституту, а решта збереже Ростех.

100% акцій московського заводу "Рено Росія" йдуть уряду столиці РФ. І як заявили нові власники, на потужностях цього заводу відновлять виробництво автомобілів під брендом "Москвич", яке зупинили понад 20 років тому.

Продані з молотка й інші компанії: Фінська Raisio, яка випускала Пластівці, Каші та мюслі Nordic пішла "Копекер Агро". Ціна не вказується, але точно нижче ринкової.

Пішов з РФ і другий за величиною виробник пива у світі Heineken. Новий власник бізнесу пообіцяв зберегти заробітну плату співробітникам до кінця 2022 року. І швидше за все там будуть випускати своє пиво під іншою назвою.

А Бельгійська пивоварна компанія Anheuser-Busch InBev, яка випускала пиво Bud, веде переговори з турецьким партнером про продаж. В угоді вказане призупинення ліцензії на виробництво і продаж пива цієї марки у РФ.

Німецька компанія OBI з виробництва товарів для дому передала свої активи в управління Консалтингової групи. Російські магазини будуть продані інвестору зі збереженням роду діяльності компанії та робочих місць.

І до речі, ще 10 березня організація "Громадський споживчий захист" передала в генпрокуратуру РФ список західних компаній, майно яких потрібно "націоналізувати".

У список увійшло близько 60 компаній і на думку організації, потрібно просто націоналізувати ті компанії, які відмовляються працювати з агресором.

У цей список увійшли: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Mcdonald's, Porsche, Toyota, H&M і багато інших. І список пообіцяли збільшити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які компанії працюють в Україні, але прибуток йде в РФ.

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